Следующий матч "Ростова" пройдет 27 августа.

Новости ФК «Ростов» и радовали, и удивляли болельщиков. Рассказываем, что происходило в клубе и с его игроками перед матчем с «Уралом».

ПОСЛЕДНИМЙ МАТЧ

22 августа ростовчане одержали первую победу в этом сезоне. «Нижний Новгород» проиграл «желто-синим» в гостевом матче со счетом 1:2. Особенно запомнилась игра защитника Баштуша, ощутимо усилившего оборону «Ростова». В середине первого тайма он выполнил передачу на Хашимото, который в итоге сравнял счет. Еще одно очко для «желто-синих» принес автогол Масоэро — хотя сначала показалось, что его забил то ли Комличенко, то ли Сухомлинов.

Игру Баштуша отметил и главный тренер Юрий Семин. По его словам, новичок — «футболист высокого уровня, который цементирует оборону». Остальных футболистов он похвалил за то, после автогола Осипенко они взяли мяч под контроль. В целом же, о победе он высказался просто — «жизнь налаживается».

О РЕФОРМАХ

«Ростов» не поддержал реформы футбола, предложенные РФС. «Желто-синие» считают, что отмена лимита легионеров не гарантирует успехов в еврокубках. Вместо этого, по их мнению, нужно развивать детско-юношеский футбол и повышать спортивную привлекательность чемпионата. Клуб считает, что отмена лимита за «налог» только увеличит пропасть между лидерами и другими клубами.

РФС предложил реформы после провального выступления сборной в еврокубках. Фото: РФС.

Ростовчане высказались против увеличения топовых матчей и отбора соперников с помощью компьютера. Они опасаются, что этом случае «Ростов» будет реже играть с лидерами. А это отразится не только на форме футболистов, но и интересе болельщиков.

СУДЕБНЫЙ ИСК

Новости ФК «Ростов» были не только спортивными. На днях иск в отношении клуба подала компания «Италспорт», которая ранее поставляла экипировку для клуба. По данным картотеки арбитражного суда, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 350 тысяч рублей, проценты за пользование чужими средствами — более 41 тысячи и расходы на 25 тысяч.

Дело рассмотрят в упрощенном порядке.

Когда-то "желто-синие" выступали в форме "Италспорта". Фото: ФК "Ростов".

ИНТЕРВЬЮ МАМАЕВА

Не обошлось и без скандалов. Связаны они, впрочем, не с клубом, а с одним из игроков Павлом Мамаевым. Полузащитник дал интервью Нобелю Арустамяну, основной темой которого стали взаимоотношения футболиста с женой.

Правда вскользь были затронуты и темы, связанные со спортом. Мамаев сообщил собеседнику, что уход Карпина из «Ростова» стал неожиданностью, а участие футболиста в сборной не обсуждался. Сказал он пару слов и о новом тренере Юрии Семине.

— Он схож со мной плане целей, задач и всего остального. Человек хочет побеждать — это то, что мне надо, — прокомментировал Мамаев.

Павел Мамаев дал одно и редких интервью. Фото: ФК "Ростов".

НОВЫЙ МАТЧ

Следующая игра ФК «Ростов» пройдет уже 17 августа. «Желто-синие» встретятся с «Уралом» на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч рассудит Артем Любимов.

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