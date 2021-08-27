Донские парламентарии проанализировали 12 тысяч предложений от граждан, собранных для «Народного совета»

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев обсудил с коллегами предложения граждан для «Народного совета». Фото: пресс-служба Заксобрания

В Ростове-на-Дону, в областном Законодательном собрании, состоялся круглый стол, касающийся усовершенствования работы первичной медико-санитарной помощи в рамках проекта губернатора донского края «Народный совет».

Модератором встречи выступил первый заместитель Председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике, депутат Сергей Михалев. В обсуждении приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по образованию, советник Губернатора Ростовской области Светлана Мананкина, заместитель председателя комитета донского парламента по социальной политике, главный врач Областной детской клинической больницы, депутат Светлана Пискунова, министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев и другие эксперты.

Отметим, в рамках исполнения проекта «Народный совет» перед парламентариями стояла важная задача - узнать мнение граждан по поводу того, как улучшить медицинскую сферу, после чего все предложения необходимо было проанализировать и обобщить, выбрав наиболее актуальные из них.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ И ОНЛАЙН

Инициативы собирались как во время личных встреч парламентариев с гражданами, так и во время онлайн-голосования. Оно проходило с 1 по 20 августа.

- Как вы помните, Губернатор Ростовской области Василий Голубев 2021 год объявил на Дону годом первичной медико-санитарной помощи. О важности модернизации первичного звена здравоохранения, о доступности медицинской помощи в малых городах и населенных пунктах говорил и Президент Российской Федерации, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июле текущего года. Поэтому выбор направления реализации проекта «Народный совет» своевременен и является очень значимым для всех жителей Дона, – прокомментировал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

В начале заседания круглого стола депутат также отметил, что предложений поступило очень много.

- Они были проанализированы, распределены по направлениям, - сказал Сергей Михалев.

В свою очередь, депутат Светлана Пискунова также рассказала о том, какая работа была проделана парламентариями для того, чтобы были услышаны все мнения граждан.

- Перед депутатами была поставлена задача – собрать предложения по округам, провести встречи, пообщаться с коллективами. И по итогам – сформулировать предложения, - начала свой доклад Светлана Пискунова.

Так, в августе парламентарии провели более ста встреч во всех городских округах и муниципальных районах, а также в отдельных поселениях. Депутаты общались с медработниками больниц, поликлиник, ФАПов, амбулаторий.

Было собрано свыше одной тысячи предложений, которые касаются как улучшения материальной базы медучреждений, покупки транспорта, повышения уровня обеспеченности медицинскими кадрами, создания комфортных условий для нахождения пациентов в больницах и поликлиниках, так и приобретения конкретного специализированного медицинского оборудования. Всего же, с учетом инициатив, высказанных на портале, было собрано 12 тысяч инициатив от жителей региона.

КАДРЫ И КОМФОРНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ

- Примечательно, что многие предложения по улучшению первичной медико-санитарной помощи от медиков и населения совпадают. Так, 32% предложений касались темы удобства и безопасности работы поликлиник. Здесь речь идет в первую очередь о комфортном кондиционировании зоны ожидания, совершенствовании системы электронной очереди и электронной записи, электронных медицинских карт, разделения потоков больных и здоровых пациентов, - отметила, в свою очередь, депутат Светлана Мананкина.

Также, по ее словам, больше 20 процентов предложений касался необходимости строительства и ремонта медицинских учреждений: поликлиник, амбулаторий, ФАПов. Были предложения и по строительству «полноценной» поликлиники в микрорайоне Суворовском.

Также, по словам спикера, о кадровой проблеме сказали не только медики, но и сами пациенты.

- Они говорят о том, что нужны новые программы по стимулированию притока кадров за счет выделения жилья, - уточнила Светлана Мананкина.

БЫЛА ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

Депутаты донского парламента обобщили все поступившие предложения и выделили 10 направлений, которые характерны для подавляющего большинства муниципальных образований и которые могут быть реализованы в рамках проекта «Народный совет».

Это - закупка автомобилей, передвижных диагностических комплексов, приобретение специализированного медицинского оборудования, компьютерной и офисной техники, мебели для поликлинических отделений.

Все инициативы направят в областное правительство для дальнейшей организации голосования. Оно пройдет с 1 по 15 сентября. Итоги подведут 17 сентября. Три направления, набравшие наибольшее число голосов, будут профинансированы.