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Общество29 августа 2021 12:05

«Конец сезона и не чувствуется»: Стало известно, как проходит последний уикенд лета на центральном пляже Ростова

Вместе с другими горожанами корреспондент отправился занять свое место под солнцем на берегу Дона
Артур СЕЛИМОВ
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Левобережный пляж не пустеет, несмотря на конец лета

Левобережный пляж не пустеет, несмотря на конец лета

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Центральный пляж Ростова-на-Дону давно стал местом притяжения молодежи и местной достопримечательностью. А после реконструкции ростовчане с еще большим удовольствием могут понежиться на песочке и полюбоваться проплывающими по Дону теплоходами. Летний сезон подходит к завершению, но, кажется, отдыхающие и не думают сбавлять обороты. Журналист «КП-Ростов-на-Дону», решил выяснить, как проходят последние выходные лета на берегу реки Дон.

Желающих позаниматься на тренажерах можно увидеть до глубокой осени

Желающих позаниматься на тренажерах можно увидеть до глубокой осени

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВЗРОСЛЫЕ - ЗАГОРАТЬ, ДЕТИ - КУПАТЬСЯ

Отдыхающие расположились вдоль всего берега. В воде людей совсем мало, в основном, дети. Остальные просто приходят к воде помечтать и насладиться видами. Центральный пляж пропитан атмосферой морского побережья, тут в шаговой доступности не только водная гладь, но и спортивные и развлекательные комплексы. Дети обожают это место за возможность искупаться и покататься на гироскутере, взрослым - удобно, что от центра города до пляжа 10 - 15 минут.

Раньше уже в это время на Левом было полно тины, ила и зеленых водорослей. Но теперь, даже когда осень дышит совсем рядом, можно не бояться болотной жижи и спокойно окунуться в воду. А еще по реке проплывает большое количество пароходов, груженых барж и теплоходов, от чего к берегу прибиваются небольшие волны.

Тут же на пляже несколько импровизированных зон: те, кто хочет просто отдохнуть на берегу, располагаются ближе к мосту, а те, кто поплескаться в реке - занимают себе место в центральной части.

Теплый песок, вид на город и волны от проходящих судов - вот за чем приходят ростовчане на этот пляж

Теплый песок, вид на город и волны от проходящих судов - вот за чем приходят ростовчане на этот пляж

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

На пляже реально провести весь день. Днем, когда солнце в зените, можно переместиться в беседки под навес или пойти в парк. Людей у водоема мало, многие горожане только вернулись с отпусков и заняты домашними хлопотами.

Впрочем, сетки для пляжного волейбола уже сняли, но это не мешает сыграть в пионербол - вокруг полно свободных площадей с песком. После того как рядом с пляжем оборудовали спортивные площадки, многие приезжают сюда заниматься спортом.

- Я еду на велосипеде с Западного именно в этот парк, - рассказывает спортсмен Сергей. - Лето уже проходит, вода прохладная, но тут пусто не бывает. Много таких как я - тех, кто приезжает сюда за активным отдыхом. Можно размять мышцы на тренажерах. Это хорошо помогает при плавании в холодной воде и придает бодрости.

Лифты на Ворошиловском мосту опять не работает - спускаемся на берег по лестнице

Лифты на Ворошиловском мосту опять не работает - спускаемся на берег по лестнице

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ОКОНЧАНИЯ ЛЕТА ЗДЕСЬ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ

Но, в общем и целом, окончание лета тут практически не ощущается. Так же стоят шезлонги, беседки, никто не сворачивает оборудование, а магазины по-прежнему заманивают посетителей.

- Мы особо не чувствуем конец сезона, конечно, мороженщики уже будут сворачиваться через пару недель, а мы тут до холодов точно, - рассказывает один из продавцов Евгений.

Официально центральный пляж будет работать до 1 октября, затем все навесное оборудование уберут и берег погрузится в зимнюю спячку. После холодов в этой части города, практически нет людей, сильные ветра которые дуют в низине, делают посещение парка серьезным испытанием и заставляют замерзнуть уже на стадии прохождения по мосту.

Поэтому пока есть возможность, нужно не жалеть времени и наслаждаться походами на пляж. Многие ростовчане, пользуясь случаем, заворачивают на Левый берег во время прогулки по центральным улицам. Только нужно иметь ввиду, лифт с моста (с набережной можно попасть на Центральный пляж за 10 минут, - прим авто.) опять не работает. В который раз он перевязан красной лентой. Горожанам приходится обходить по лестнице. Но несмотря на то, что календарное лето заканчивается, впереди еще «бабье». А значит и дополнительная возможность отдохнуть. Было бы желание: возможности есть!

Официально купальный сезон продлится до 1 октября

Официально купальный сезон продлится до 1 октября

Фото: Артур СЕЛИМОВ

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