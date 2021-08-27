Новости Ростова-на-Дону на 27 августа 2021: арестовали еще одного участника Аксайской ОПГ

Мороженко поместили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 27 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Ленинский районный суд поместил под стражу Владимира Мороженко. По данным объединенной пресс-службы судов, его подозревают в участии в Аксайской ОПГ. Напомним, главой группы считается Карим Бабаев, а участниками его сыновья и Виталий Борзенко. По версии следствия, Мороженко незаконно захватил 9 участков в Аксайском районе, где вел предпринимательскую деятельность.

Василий Голубев поручил отчитаться о готовности областной инфекционной больницы до 29 августа. Напомним, сроки сдачи объекта несколько раз переносили. Сейчас выполнено 99% работ в больнице, а ее открытие запланировано на сентябрь.

В Ростове планируют сделать запасы на случай войны или крупных ЧС. Согласно документу на сайте администрации, речь идет о медикаментах, продуктах питания, сухпайков и техники. Постановление пока не утверждено.