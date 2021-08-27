Студенческие отряды подвели итоги трудового семестра на торжественной линейке в Ростове

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Площадку для практики и все необходимое для комфортной работы студентам предоставила группа компаний «ЮгСтройИнвест». С такой инициативой выступил генеральный директор Юрий Иванов. Таким образом, впервые ростовские студотряды получили возможность трудиться в родной области.

ГРАМОТЫ И ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ

На торжественной линейке в честь окончания летней практики студенты получили грамоты и памятные подарки от группы компаний «ЮгСтройИнвест».

— За эти два месяца каждый из вас на практике узнал, что значит быть строителем, — такими словами поприветствовал студентов директор по строительству «ЮгСтройИнвест-Дон» Александр Золотарев. — Вы потрудились на славу. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу поблагодарить вас за усердную работу. Мы решили отметить и наградить особо усердных участников стройки и командиров сводных. Желаю всем удачи и дальнейших успехов!

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Кроме того, с завершением трудового сезона ребят пришли поздравить председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин и заместитель министра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев.

ВМЕСТО ОТДЫХА ВЫБРАЛИ ТРУД

Студентам поручили ответственную и посильную работу на стройплощадке экорайона «Вересаево». Под руководством кураторов они связали арматурный каркас, а также подготовили и залили фундаментные плиты для трёх домов.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Ребята смогли понаблюдать за работой мастеров строительного дела и пообщаться на все интересующие их темы с экспертами.

— Трудовой семестр прошел достойно, на очень интересном и важном объекте для Ростовской области, — похвалил молодежь командир Ростовского штаба студенческих отрядов Роман Уколов. — Ребята, искренне благодарю вас за участие, за то, что даже таким жарким летом вместо отдыха вы выбираете труд!

ЗАЛОГ УСПЕХА В БУДУЩЕМ

— Вам выдалась возможность своими руками создавать дома и новые районы, — такими словами напутствовал молодых людей Сергей Алексеевич. — Мы все смотрим на вас с воодушевлением. Хочу выразить благодарность Ростовскому штабу стройотрядов и группе компаний «ЮгСтройИнвест» за возможность, которую вам предоставили. Это пример качественного партнерства и залог успеха в будущем.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Надо сказать, что «ЮСИ» входит в число крупнейших застройщиков страны. В этом году компании присудили престижную премию Urban Awards 2021, а в прошлом — Золотой знак «Надежный застройщик России 2020». При этом группа компаний уделяет большое внимание социальным объектам в своих микрорайонах. Так, за 18 лет своей работы компания построила 15 детских садов и 5 школ, ввела в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров жилья.