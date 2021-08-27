Единовременная выплата пенсионерам: В Ростовской области первые начисления придут уже в конце следующей недели

Президентские 10 тысяч получат все категории пенсионеров. Фото: Евгения Гусева

Уже на следующей неделе пенсионеры всех категорий в Ростовской области начнут получать единовременную выплату 10 тысяч рублей. В нашем регионе такую выплату получат более 1,2 млн пенсионеров — и работающие, и неработающие, независимо от вида получаемой пенсии. Выплату осуществят территориальные органы ПФР на основании имеющихся в фонде документов, причем никаких документов ни в МФЦ, ни в Пенсионный Фонд нести не нужно - по поручению Президента России выплаты пенсионерам придут в сентябре этого года в беззаявительном порядке. Первыми средства получат пенсионеры - владельцы банковских карт, а остальные — через Почту России.

МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО И УДОБНО ДЛЯ ГРАЖДАН

Ход выполнения поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам обсудили на совещании в Москве.

- Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца, - обратил внимание секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову. - Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан.

Во всех региональных отделениях партии ведется активная разъяснительная работа с местными жителями, - отметил Андрей Анатольевич. Обратившиеся получают ответы на все вопросы о порядке получения выплат. В этом вопросе значительную помощь оказывают и штабы общественной поддержки в регионах.

В правительстве уже готовы к началу выплат: министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил, что документы подготовлены, определены источники финансирования. Пенсионерам не нужно предоставлять никаких документов и справок, чтобы получить деньги.

- Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», - уточнил Антон Олегович.

НЕ СПИШУТ НА КРЕДИТ

В свою очередь заместитель министра труда Ольга Баталина определила важную задачу: отследить целевой характер использования средств.

- Ни в коем случае не допустить их списания - как в исполнительных документах, так и собственно по банковским кредитам, - заметила Ольга Юрьевна. - Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит.

- Среди получателей единовременной выплаты — 11,1 млн инвалидов, в том числе семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Кроме того, назначенные Президентом 10 тысяч получат и семьи, где пенсию получают по потере кормильца. Если у кого-то из пенсионеров любой категории возникнут проблемы с получением выплат или вопросы, депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь, - заявила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.

- На мой взгляд, очень важно, чтобы в штабы общественной поддержки партии было возможно обратиться по различным вопросам, связанным с получением этих выплат, чтобы этот канал связи был открыт, - считает Анна Юрьевна.

Напомним, 24 августа Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Глава государства поручил обеспечить выплату во время встречи с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии.