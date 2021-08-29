«Пришла в храм с маленьким ребенком на руках»: как родная кровь оставила беременную сестру на улице

За плечами у каждой женщины в кризисном центре - печальная история Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елене 29 лет. Ее ребенку - два года. Уже больше года кризисный центр для мам и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ее второй дом.

- Для нее нам пришлось срочно подбирать жилье у знакомых, - рассказывает Галина Ивановна, координатор проекта. - Лена пришла в храм, держа на руках свою годовалую дочку, и рассказала нам, что осталась без жилья и вещей, попросила о помощи.

Печальная история Елены – о том, что иногда нельзя доверять даже самым близким родственникам.

И БЕЗ ДОМА, И БЕЗ ДЕНЕГ

Когда-то у Лены был дом в городе Шахты. Она унаследовала его от своей бабушки. Но об этом узнала родная сестра. И женщиной овладела злая корысть. Она задумала обмануть Елену.

- Сестра сказала: давай продадим дом в Шахтах, и купим в Ростове квартиру. Будем ее сдавать – будут деньги, – рассказывает руководительница кризисного центра Галина, которая знает истории девочек назубок.

Процесс продажи унаследованного от бабушки дома сестра Елены инициативно взяла на себя. За вырученные от продажи деньги удалось купить коммунальную квартиру – денег на большее, разумеется, не хватило. Сестра также сама занималась выбором и приобретением квартиры, а когда выбор был сделан – то она просто оформила новую недвижимость на себя. Лена даже не знала об этом, а когда спохватилась – было уже слишком поздно. Так Лена лишилась и денег, и собственности. На беду, вскоре она узнала о том, что беременна.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, УСТРОИЛАСЬ УБОРЩИЦЕЙ

Отец отказался от ребенка и жить с Леной не захотел. Он не собирался никак помогать и поддерживать. С первого дня молодая мама растила и воспитывала свою дочку одна.

Родная сестра, разумеется, помогать тоже не захотела: она просто-напросто выставила Лену на улицу вместе с ребенком как помеху своей обеспеченной за ее счет жизни.

Других родственников, чтобы попросить помощи, у молодой женщины на тот момент не осталось. Идти Лене было действительно некуда.

Сейчас она живет в приюте. Но в отличие от некоторых других девочек, у нее нет инвалидности и пенсии к ней, поэтому Елена работает уборщицей в клининговой компании. Женщина выходит в ночную смену, пока ее ребенок спит, чтобы убирать в одном из супермаркетов. Малышку же оставляет с девочками из приюта, договаривается каждый раз, чтобы за дочкой во время ее отсутствия кто-нибудь присмотрел. А днем - выполняет обязанности матери: растит двухлетнюю дочку и вместе со всеми трудится на общее благо в приюте: дежурит, готовит, следит за чистотой.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – НАКОПИТЬ ДЕНЕГ

Таких приютов по России, по словам координатора, очень много. Но в Ростовской области он, к сожалению, один.

Многие молодые мамы, проживающие в приюте, могут рассчитывать на приобретение жилья за материнский капитал. Но Лене и с этим не повезло: материнского капитала у нее нет. В то время, когда у нее родилась дочка, эту государственную выплату за первого ребенка не выдавали. Единственный вариант - как-то устроить свою жизнь и обзавестись собственным домом для Лены, то есть накопить денег, работая и экономя как можно больше. К счастью, проживание в приюте для матерей с детьми – бесплатное.

Иногда, правда, девочки скидываются на еду: из общих денег они покупают картошку, лук, морковку, или что они захотят сами. Но чаще всего координаторы проекта привозят девочкам все необходимое, пополняют запасы продуктов. Так что кроме как на работу и в магазин, им никуда ходить не приходится.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАСЕКРЕЧЕНА

Территория приюта открыта, но засекречена: в любой момент девочки могут выйти по своим делам, предупредив всех о том, куда и зачем пошли, чтобы с ними ничего не случилось. А вот попасть в приют просто так нельзя: только вместе с координатором Галиной Ивановной. Адрес его она налево и направо тоже не раздает. Считает, это не нужно. Ведь у некоторых молодых мам остались негативно настроенные, злобные и жадные родственники, или отцы их детей, грозящие отобрать ребенка и передать его в органы опеки. С такими людьми женщинам лучше не пересекаться, чтобы уберечь и себя и малышей от дополнительных неприятностей и независимо строить свою дальнейшую жизнь.

Проживание в центре бессрочное, но никто не остается там слишком долго: чаще всего у мам находятся какие-нибудь ресурсы, чтобы приобрести собственное жилье и на законных основаниях вместе с малышом переехать туда.

Обычно это материнский капитал или накопленные пенсия по инвалидности, иногда пособие как ребенку оставшемуся без попечения родителей (некоторые молодые мамы – сами сироты, но от своих детей тем не менее не отказались). У самых везучих есть небольшая недвижимость, обычно в плохом состоянии, которую тем не менее можно перепродать и добавить эти деньги к вложению в новое, более качественное жилье. А до тех пор пока оформляются документы и копятся деньги, мамы дружно живут в кризисном центре по установленным там правилам разделения труда и взаимопомощи.

ПОМОЩЬ И ВЗАИМОВЫРУЧКА

Жизнь в кризисном центре налажена как часы. Установлен четкий распорядок дня, есть подъем, отбой, тихий час. Расписаны дежурства: молодые матери готовят еду по-очереди. Каждый день они дежурят на кухне по двое. Договариваются, кто готовит первое блюдо, а кто второе, и что будет в меню. Варят борщ, лепят из готового фарша котлеты, жарят картошку, вместе с координаторами осваивают процесс приготовления вареников. То же самое – и с уборкой, стиркой. Все дела девочки делают поочередно. Некоторые впервые получают доступ к современной техникой и только учатся пользоваться бытовыми приборами: печкой, стиральной машинкой. Ведь чаще всего это женщины из неблагополучных семей, где бытовые навыки незадачливые родители своим детям просто не передают.

Живут девочки по 2-4 человека в одной комнате. Помогают друг другу во всем, в том числе – присматривать за детьми.

- Бывает, что разногласия возникают, ругаемся между собой. Но потом это проходит. Мы же бабский коллектив, можно сказать, без этого никуда, - улыбается Люба, одна из молодых мам, живущих в приюте.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь Кризисному центру «Милосердие» одеждой, игрушками, деньгами, или если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию и вам необходима помощь, единый телефон для связи: 8-928-108-74-78 Галина Ивановна.

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