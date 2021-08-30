Новости Ростова-на-Дону на 30 августа 2021: что случилось за выходные

Новости города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 30 августа 2021. Рассказываем, что случилось в донской столице и области за выходные.

В сальске из карьера достали останки 20 детей, погибших во времена Великой Отечественной войны. Как сообщили в организации «Миус-Фронт», жертвам было от 1 до 10 лет, большинство скончались от ударов по голове.

Сотрудника Минтранса, который пришел с проверкой, не пустили на штрафстоянку. Как пояснил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Беликов, владелец штрафстоянки усомнился в полномочиях проверяющего. Внезапные проверки малого бизнеса запрещены, если нет угрозы жизни и здоровью людей.

В Аксае двое 17-летний подростка разбились на мотоцикле. По данным донской Госавтоинспекции, дети взяли транспорт у родителей без спроса. По дороге водитель не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир.

Ростовский суд снизил штраф перевозчику с 11,3 миллиона до 1,3 миллиона рублей. С компанией судился ростовский департамент транспорта. Сначала иск был удовлетворен частично — перевозчика обязали выплатить 3,3 миллиона. Однако ответчик остался недоволен решением и обжаловал его.