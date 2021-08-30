Каким будет бабье лето в Ростовской области 2021: сколько продлится жара и когда придут заморозки

Публикуем прогноз на осень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каким будет бабье лето в Ростовской области 2021, рассказали в ростовской гидрометцентре. Заместитель руководителя Виктория Антоненко ответила, когда наступит и сколько продлится этот период.

В народе бабьим летом называют период потепления после первых заморозков. Но если в средней полосе России такие изменения погоды ожидаются в сентябре, то на юге — позже. В частности, в Ростовской области первый месяц осени будет теплым и солнечным.

— Бабье лето ожидается в октябре. В это время происходит вторжение холодных масс, резко снижается температура. На почве и в воздухе образуются заморозки. После этого периода снова наступает потепление. Устанавливается сухая и ветреная погода, — поясняет Виктория Антоненко.

Обычно бабье лето в Ростовской области наступает в начале сентября, иногда — в середине. Точные даты установить пока невозможно, поскольку они еще могут меняться в зависимости от движения так называемых барических образований — циклонов и антициклонов. Каждый год этот период длится одну-две недели.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала о том, каким будет сентябрь в Ростовской области. Первые две декады месяца будут теплыми и солнечными. Лишь в отдельные дни ожидаются осадки. А вот третья декада отметится частыми дождями и похолоданием до +21 градуса.

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О погоде в начале осени рассказала заместитель ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. (Подробности)