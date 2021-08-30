Донские парламентарии обсудили урегулирование сферы работы такси

В донской столице, в областном Заксобрании, прошел круглый стол, участники которого подняли тему пассажирских перевозок легковым такси. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице, в областном Заксобрании, прошел круглый стол, участники которого подняли тему пассажирских перевозок легковым такси.

Модератором встречи выступил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Михаил Сапрыкин.

По ВКС-связи к обсуждению присоединились, помимо представителей муниципалитетов и ростовских транспортных компаний, также специалисты в сфере пассажирских перевозок легковым такси из Москвы, Республики Крым, Ульяновской области и Краснодарского края.

- В мае за круглым столом мы обсуждали проблемы и перспективы дорожной инфраструктуры, в июне мы провели обсуждение еще одной острой темы – автотранспортные перевозки на территории Ростовской области. Сегодня наше обсуждение будет связано с не менее острой темой, - обратился к присутствующим Михаил Сапрыкин.

Парламентарий подчеркнул, что такси широко вошло в нашу жизнь.

- Это давно уже не роскошь, а средство перемещения. Такси ежедневно пользуется огромное количество наших граждан. Жизнь не стоит на месте, мы давно вступили в век цифровых технологий. Это коснулось и сферы такси. Сейчас очень легко двумя движениями вызвать такси и посмотреть, как быстро машина приедет, куда она переместиться, - продолжил парламентарий.

Депутат также напомнил, что в 2011 году был принят региональный закон, который регламентирует перемещение граждан посредством такси.

- Но, к сожалению, и федеральный, и региональный законы регламентируют перемещение только официально зарегистрированных пользователей, - сообщил спикер.

То есть на законодательном уровне регламентируется работа только тех такси, водители которых выполняют все требования: проходят техническое обслуживание, медицинский осмотр, зарегистрированы официально.

При этом законодательные нормы не касаются «серых» перевозчиков, которых, к сожалению, с каждым годом становится все больше.

- «Серые» перевозчики не выполняют никакие регламенты. Они не проходят технический и медицинский осмотры. Не платят налоги. И, самое главное, эти перевозчики не несут никакой ответственности за тех граждан, которых они перевозят. Ситуацию необходимо исправлять, - заявил Михаил Сапрыкин.

Во время обсуждения было озвучено множество инициатив по совершенствованию транспортного обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок легковым такси. В частности, участники заседания предложили определить юридическое понятие диспетчерской службы, ее функции и зону ответственности, а также установить общие признаки для идентификации машин, используемых в качестве такси, увеличить ответственность для нелегальных перевозчиков и диспетчерских центров. Кроме того, прозвучали предложения по созданию официального мобильного агрегатора заказов, пользование которым было бы более выгодным для официально зарегистрированных водителей, нежели работа «в тени».

Все озвученные предложения будут проанализированы комитетом донского парламента и включены в итоговый перечень рекомендаций, которые направят в профильные структуры и ведомства.