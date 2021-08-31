Что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2021: главные законы и ограничения месяца

Как изменится жизнь ростовчан - подборка "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующем месяце вступает в силу ряд новых законов и ограничений. Рассказываем, что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2021.

В сентябре пенсионерам начнут выплачивать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Выплаты будут осуществляться на основании документов в пенсионном деле, подавать заявление не нужно.

Изменится также порядок начисления выплат по больничному листу. Родителям, которые ухаживали за детьми в возрасте от года до семи лет, будут начислять максимальные выплаты вне зависимости от стажа работы. Каких-то дополнительного заявления для этого также не потребуется.

Изменения также коснутся обучения в вузах. С 1 сентября студенты университетов смогут получить несколько квалификаций. Профиль обучения можно будет изменить после второго курса обучения.

В сентябре власти обещают сдать областную инфекционную больницу. Ранее в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития сообщали, что работы завершены на 99%. В конце августа проводились испытания коммуникаций.

С 4 сентября в Ростове-на-Дону ограничат остановку транспорта на семи участках. Остановку запретят на Ворошиловском проспекте, улице Большой Садовой, проспекте Буденновском и других. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» публиковала полный список адресов, где будут действовать ограничения.

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