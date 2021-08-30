Людей лишили низких цен: как изменилась торговля в школьный сезон из-за закрытия Аксайских рынков

Раньше родители могли закупаться канцтоварами к школе в розницу по ценам немногим выше оптовых. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В апреле в Аксайском районе приостановили работу три торговых комплекса «Алмаз», «Атлант» и «Овощной». Закрылись и павильоны школьных товаров, где каждый год к 1 сентября бюджетно закупались ростовские семьи. Владелица расположенного на «Атланте» магазина канцтоваров рассказала, как изменился ее бизнес и почему от этого пострадали покупатели.

ЭКОНОМИЯ ОСТАЛАСЬ В ПРОШЛОМ

Яна говорит, что сейчас она занимается только оптовыми продажами и только в онлайн-режиме. Ее магазин и раньше был ориентирован на опт, но не отказывал постоянным розничным покупателям.

— Мы продавали канцтовары по оптовым ценам многодетным семьям, детским садам, школам. Все желающие могли приехать и купить товар с небольшой наценкой. Сейчас простых людей лишили такой возможности. Проезд к «Атланту» закрыт, — рассказывает Яна.

Фото с плакатом в соцсетях опубликовали очевидцы. Крик души торговцев долго на месте не продержался. Фото: группа VK Нетипичный Ростов

Переехать на другую территорию предпринимательница не может. Речь идет не только о павильонах, но и складских помещениях площадью три тысячи квадратных метров. Подходящих для этого площадок поблизости просто нет. Есть и другие нюансы.

— Все эти магазины мы строили сами, с учетом особенностей нашего бизнеса. Например, мы занимались канцтоварами, а в соседнем ряду продавали детскую обувь и школьную форму. Такое расположение было удобно и для продавцов, и для покупателей. А после этого нам предлагают переехать на новую площадку с места, которое мы обустраивали годами.

«ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В ЛОКДАУНЕ»

Но это не единственная претензия к предложенной властями площадке. По словам Яны, она не подходит ни по расположению, ни по условиям.

— Она находится в 50 километрах от Ростова-на-Дону. Чтобы вы понимали, там просто асфальт и больше ничего. Есть площадки для контейнеров. Но мы занимаемся торговлей в магазинах, нам это не подходит, — говорит собеседница.

Кто-то из торговцев смог переформатировать бизнес на работу в онлайне, кто-то совсем закрылся. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Она говорит, что некоторые предприниматели все-таки переехали на другие площадки с условиями хуже. Но многие решили вообще не продолжать бизнес и закрылись.

— Я не анализировала, как изменились показатели этого сезона по сравнению с прошлым. Но очевидно, что вся эта история — катастрофа для малого и среднего бизнеса. В прошлом году был карантин в течение месяца, многие предприниматели не смогли его пережить. Сейчас мы в этом локдауне находимся четыре месяца.

НАДЕЖДА НА «МЯГКИЙ ПЕРЕХОД»

Пострадавшие бизнесмены объединились в организацию «Южный кластер». Ее представители ведут переговоры с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым и крупными организациями.

— Ассоциация выступила с инициативой создать новый проект, удобную торговую площадку. Обсуждается мягкий переход предпринимателей. Многие из них сейчас в затруднительном положении, многие вообще доведены до банкротства. Сейчас нужно не только создать новое место для торговли, но и помочь бизнесу, — говорит Яна.

Торговцы вышли на Левый берег в воскресенье, 29 августа, с большими плакатами. Фото: соцсети

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