«Вакцина» от переплат: как сберечь семейный бюджет на ремонт жилья

Фото: Мир ремонта

В наше время ремонт в квартире или доме — целое событие. Многие стремятся не просто обновить жилье, а сделать его стильным и функциональным. Но использование дизайн-проектов и качественных материалов - как говорится, «дорогое удовольствие». Рассказываем, как сделать ремонт и сэкономить в текущих реалиях.

По разным оценкам, стоимость ремонта одного квадратного метра оценивается в среднем от 6 000 рублей. Увеличение зависит от запросов и пожеланий. В любом случае, чтобы обновить двух- или трехкомнатную квартиру, нужно потратить сотни тысяч. И тут на помощь приходят скидки и акции. Ведь на сэкономленные деньги, можно купить новую мебель и технику, которые составляют существенную часть бюджета.

Фото: Мир ремонта

Но, и использование акций не всегда гарантирует экономию. Нередко они предполагают строгие условия. Например, воспользоваться скидкой можно, только купив определенный товар, который представлен в ограниченном количестве, или заказав товары на определенную сумму. В данном случае можно даже переплатить, поэтому рекомендуем внимательно читать условия акций.

Другое дело, когда речь идет о постоянной скидке. Например, ТЦ «Мир ремонта» предлагает покупателям дисконтную карту на скидку 5%. Получить карту можно не выходя из дома с помощью бесплатного и очень популярного мобильного приложения «Кошелек». На сегодняшний день у приложения более 10 миллионов пользователей.

«Кошелек» - это удобный и современный сервис, с помощью которого можно получить все в одном месте на своем смартфоне для выгодных покупок в тысячи популярных магазинах - скидочные карты, сертификаты и купоны. А также быть в курсе всех актуальных акций и распродаж.

Фото: Мир ремонта

Цифровая дисконтная карта «Мир ремонта» действует в более чем в 40 популярных магазинах на огромный ассортимент товарных позиций. С помощью дисконтной карты можно выгодно сделать ремонт, обустроить дом, купить все для сада и дачи.

Приведем пример: со скидкой 5% можно воспользоваться при покупке дверей в шести магазинах: «1-й Гипермаркет дверей, «Белорусские двери», «Стальная Линия», «Центр дверей», «Юг-двери», «Гардиан».

Сэкономить на покупке мягкой и корпусной мебели можно в магазинах «Full house», «Retro Home Studio», «Geniuspark» и других.

Выгодно заменить сантехнику и положить плитку. Большой выбор этих товаров предлагают «Галерея сантехники», шоу-рум французской сантехники «Jacob Delafon», «PRO плитка», «KERAMA MARAZZI» и многие другие.

Со скидкой можно приобрести кухонные гарнитуры от ведущих производителей - в магазинах «Кухни Avetti», «Кухни Альфа», «Кухонный дом» и других.

Дисконтная карта действует при покупке целого ряда товаров для загородного дома и участка. Бассейны по карте предлагает магазин «Franmer», все для сада и дачи — «Дачный мир», все для бань — в «Дон градус», готовые бани и бочки — «Стиль бани».

Своим мнением поделились представители магазинов, расположенных в ТЦ «Мир ремонта»:

Старший менеджер магазина дверей «Sofia» Татьяна Кундюкова говорит, что с помощью цифровой дисконтной карты на скидку 5% можно сэкономить ощутимую сумму. Она объяснила, как работает скидка на примере покупки дверей для трехкомнатной квартиры:

- В трехкомнатной квартире, как правило, пять дверей. В среднем, их стоимость составит 185 000 рублей. С учетом программы лояльности скидка составит около 9 000 рублей. Именно столько будет стоить монтаж двух дверей. Получается отличный подарок для покупателя! — говорит Татьяна Кундюкова.

Фото: Мир ремонта

Стоит отметить, что осень – «горячий» сезон для ремонта и строительства. И скидки, как нельзя, кстати, особенно, когда все вокруг дорожает каждый день.

- Например, при покупке ламината на 80 квадратных метров, его средняя стоимость составит 80 000 рублей. С учётом программы лояльности скидка составит 4 000 рублей, — рассказал директор магазина напольных покрытий «Домикс», Денис Побережец.

Важно, что получив скидку по цифровой дисконтной карте в нескольких магазинах торгового центра «Мир ремонта» можно купить товары через интернет-магазин.

- Программа лояльности с персональной скидкой 5% по дисконтной карте даёт возможность использовать ее при покупке на любую сумму и даже на онлайн-покупку в нашем интернет-магазине, – пояснила ведущий менеджер по работе с дизайнерами и проектами «Prestige Свет Юг», Иващенко Виолетта.

Не стоит забывать, и про действующую систему лояльности для постоянных покупателей в офлайн пространстве. Так, в торговом центре «Мир ремонта» уже много лет действует дисконтная программа. Где при единовременной покупке на 10 тысяч рублей, можно получить дисконтную карту с постоянной скидкой 3%. Если покупатель за раз приобретет товары на сумму 30 тысяч, ему предложат карту со скидкой 5%. А дисконтная карта «VIP» предлагает скидку 7%. Чтобы ее получить, нужно совершить покупку на сумму от 100 тысяч рублей.

А вот для современных онлайн пользователей доступна возможность получить дисконтную карту без дополнительных условий, легко и просто! Чтобы получить цифровую дисконтную карту, нужно пройти по ссылке и скачать приложение «Кошелек» на свой смартфон, затем за пару минут пройти быструю и понятную регистрацию. Далее цифровая карта будет прикреплена к номеру телефона и доступна на постоянной основе.

Отметим, что в торговом центре «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21 на столько широкий ассортимент, более 100 000 товаров для ремонта и обустройства дома, что все можно купить в одном месте, экономя при этом, помимо денежных средств, самое драгоценное – ваше время.

Подробности акций и систем лояльности на официальном сайте ТЦ «Мир ремонта».

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