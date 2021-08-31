Новости Ростова-на-Дону на 31 августа 2021: строительство моста на Малиновского подорожало на 600 миллионов

Средства потратят на ускорение реконструкции пути через железную дорогу. Фото: администрация Ростова.

Новости Ростова-на-Дону на 31 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Покинул должность директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Неснов. Как сообщил источник в администрации, он оставил пост по собственному желанию. Напомним, Неснов возглавлял департамент с июля прошлого года.

Власти предложили проверять такси. Замминистра транспорта Дмитрий Беликов считает, что для мониторинга транспорта нужно создать специальные рабочие группы, состоящие из представителей различных ведомств. По его словам, у всех перевозчиков должны быть равные условия для конкуренции и развития отрасли.

На строительство моста на улице Малиновского власти выделили еще 600 миллионов рублей. Согласно распоряжению Михаила Мишустина, средства должны потратить на ускорение реконструкции пути через железную дорогу.