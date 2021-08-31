Навигатор по-русски, газировка втридорога и дешевые гаджеты: Как зарабатывают на курортниках, что едут с моря по федеральной трассе М-4 «Дон»

В пробке на М-4 "Дон" летом придется постоять и не раз Фото: Артур СЕЛИМОВ

Близится к финалу сезон отпусков и многие россияне возвращаются с черноморского побережья. Кто-то предпочитает лететь самолетом или ехать поездом, а кого-то завораживают поездки на автомобиле.

Дальняя дорога всегда манит своими огнями, новыми городами и людьми. Но федеральная трасса по дороге к морю и обратно часто оставляет другие эмоции: каждый старается всеми силами не попасть в котел из автомобильных пробок, плавящегося асфальта и духоты.

Однако не все относятся к пробкам как к негативному явлению. Предприимчивые дончане уже научились зарабатывать на отпускниках. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, какие сюрпризы поджидают людей в автомобильном заторе, когда они едут с моря.

МЕСТА, ГДЕ ВСЕГДА СТОЯТ

Трасса «М-4 Дон», пожалуй, одна из самых страдающих от колоссального наплыва автомобилистов в летний сезон дорога. Люди из Москвы, Воронежа, Питера и еще десятков городов проезжают донские красоты, чтобы попасть на юг.

Заторы на некоторых участках могут достигать десятки (!) километров. И это, в частности, относится к промежутку дороги в районе города Аксай: тут потоки туристов, дальнобойщиков, местных автомобилистов сливаются в один, отчего постоянно происходит дележка дороги – кто, кого и где пропускает.

Раньше, эту пробку можно было объехать по улице Чапаева, минуя тем самым заторы на улице Западной трассы «М-4 Дон». И этим активно пользовались местные жители, а теперь всем приходится толкаться на одном «пятачке».

Но есть и хорошая новость: объездная дорога уже строится. Правда, закончить ее планируют не раньше 2022 года. Скорее всего, следующий сезон этот участок также будет стоять без движения.

Практически всегда не подает признаков жизни и нормального движения подъезд к Аксайскому мосту, причем с двух сторон: как со стороны Аксая так и со стороны Краснодара.

Еще дорога напоминает не речной поток, а стоячую воду севернее Шахт, возле поселка Рассвет и около Батайска. Все, кто едут со стороны Воронежа, непременно попадут в затор у моста в районе Каменска-Шахтинского. Ненароком вспоминаешь, как певец Юрий Лоза прославил ростовские дороги на всю страну, назвав их «черной дырой».

Местным торговцам всегда есть, что предложить голодным и уставшим путешественникам Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЗАРЯДКИ ДЛЯ СОТОВЫХ - В ПОМОЩЬ

В пробках люди начинают скучать, нервничать - все спешат. Последним и стали активно пользоваться предприимчивые местные жители, которые наладили торговлю самыми необходимыми вещами в дороге – того, без чего сейчас не может прожить практически любой житель на планете. Речь, конечно, о мобильном телефоне.

Очень часто бывает, что туристы забывают зарядку для смартфона дома или в гостях, она может просто потеряться или сгореть по пути. Понимая все эти ситуации, по пробкам начали ходить продавцы и предлагать зарядки для телефонов и портативные блоки питания.

Любят устраивать точки продаж предприниматели возле бесплатных туалетов и около мест отдыха, куда сворачивают путники. К ним сразу же подбегают продавцы и начинают презентацию своего товара. Так, один из мужчин купил портативную зарядку, а через несколько минут пришла его жена и потребовала вернуть деньги обратно, взамен отдав электронный прибор продавцу.

- Правильно она сделала, молодец! - подмечает один из припаркованных неподалеку дальнобойщиков по имени Степан. - Они покупают свой хлам из Китая и «впаривают» людям, которые утомились в дороге и уже потеряли бдительность. Портативные аккумуляторы для телефонов продают за 500 рублей, они и включаются и заряжают телефон, но только один или максимум два раза. Потом этот блок можно смело выбрасывать. Тоже самое и с зарядными устройствами: дельцы покупают их килограммами, а сбывают поштучно. Как вы думаете, какого качества?

Еще здесь же продают смартфоны по восемь тысяч рублей. Но, если сторговаться, отдадут и за три тысячи. Бывалые говоря: подделки разряжаются очень быстро и заряд не держат. Так что толку от такого телефона в дороге тоже ноль: пара звонков за три тысячи рублей - слишком уж космический тариф.

Когда отпускники разъедутся по домам, водители большегрузов и автобусов вздохнут с облегчением Фото: Артур СЕЛИМОВ

АНТИФРИЗ И ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Еще один бизнес, который неплохо идет в заторах, - это запчасти и различные жидкости для автомобилей. В жару хорошо идет антифриз, а еще заправка для кондиционера.

Тут качество предлагаемых товаров и услуг уже лучше, но тоже нужно быть на чеку.

Как рассказывают опытные водители, антифриз у дорожных торговцев дешевый: его просто наливают в тару от дорогих марок жидкости. Дельцы понимают, что даже если покупатель почувствует подвох, он уже не станет возвращаться по пробкам обратно, даже если уехал совсем недалеко. Любой водитель посчитает, что 500 рублей не стоят потерянного времени и нервов, и это на руку нечестным продавцам.

ВОДА И ЕДА

Кто живет близко к трассе, приносят продавать к дороге еду, воду и фрукты. Это, действительно, может выручить, если запасы провизии иссякли от простоя. К тому же, намного приятнее пить холодную минералку, чем довольствоваться теплой водой из багажника, припрятанной туда на всякий случай.

Конечно, цены такой продукции - курортные, но, с другой стороны, за доставку тоже нужно платить.

На развязке возле Аксая в сторону города Шахт всегда работало придорожное кафе, но в период пандемии оно закрылось. Поэтому теперь, чтобы перекусить в дороге, приходится обращаться к местным продавцам. Поэтому вдоль дороги всегда лежат горы арбузов и обязательно один огромный разрезан, демонстрируя проезжающим туристам спелую сахарную мякоть.

- Вода пол-литра - 50 рублей, мороженное - 100 рублей, шоколадный батончик - 100 рублей, - начинает перечислять свою продукцию парень с сумкой-холодильником по имени Егор. - Вроде от моря 300 километров, а атмосфера и цены все те же.

Сказав это, подросток едет дальше по трассе, где Аксайский мост, а потом едет домой в Ольгинскую.

Осенью трасса М-4 "Дон" будет уже не такой загруженной Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДОН КУПЕЧЕСКИЙ

Многие автомобилисты всеми силами ищут способ объехать пробки. Зачастую даже навигатор не в силах проложить альтернативный маршрут в той местности. Тогда на помощь приходят местные жители. За скромную плату они подскажут лучше, чем самый современный электронный помощник.

Такие дельцы появились в районе поселка Самарское. Курортный сезон подходит к концу, и они умело пользуются последней возможностью помочь людям за плату. Цена – как сторгуешься. Но больше 800 рублей не берут. А, если очень попросить, то и за 500 поделятся "сакральным знанием".

Что еще значит завершение сезона? Водители большегрузов и автобусов смогут вздохнуть с облегчением - трасса не будет перегружена. Предприимчивые торговцы начнут собирать свои пожитки и уходить на другую работу: для них пустые трассы - пустая трата времени. Но они с нетерпением будут ждать новых ремонтов дороги и сезонных заторов, чтобы прийти и предложить свои услуги автомобилистам.

А что касается курортников, то те потолкаются, конечно, в наших пробках, а потом будут рассказывать дома, что такое «черная дыра» по-ростовски.

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