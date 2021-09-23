«Клиника года – 2021»: интервью с врачами, полезные советы, медицинские новости и голосование за лучшие клиники

Победители "Клиники года" получают награды. Фото: архив КП

Профессия врача – одна из самых уважаемых и трудных. В мире нет специальности, которая требовала бы столь высокой ответственности. С 2014 года «Комсомольская правда» ежегодно вручает лучшим медицинским учреждениям страны престижные награды. В Ростове-на-Дону конкурс «Клиника года» пройдет уже в шестой раз.

Проект «Клиника года» стал одним из самых масштабных, и все большее число клиник и медицинских центров борются за право стать лучшими.

Задачи конкурса:

- Сделать сферу медицины более открытой и понятной.

- Рассказать о современных возможностях профилактики, лечения и реабилитации.

- Привлечь внимание россиян к необходимости заботы о здоровье.

- Повысить престиж врачей и других представителей медицинских профессий.

Вместе с лучшими докторами и клиниками редакция будет готовить полезные материалы на темы здоровья, разбираться в современных методах лечения, знакомить с самыми именитыми докторами. А посетители сайта смогут узнавать интересные факты и оставлять свои голоса за те клиники, в которых они когда-то лечились.

Определять лучших из лучших будут посетители сайта.

Голосование за лучшие клиники Ростова и области

В голосовании примут участие медицинские центры и клиники самых разных профилей – многопрофильные центры, стоматологические и реабилитационные клиники, центры репродукции и косметологии, многие другие.

Определять лучших из лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU, а также радиослушатели.

По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года - 2021»:

1. Профессионализм и качество

2. Инновации, здоровье и красота

3. Динамичное развитие медицинских услуг

4. Внедрение инновационных технологий

5. Традиции семейной медицины

6. Вся медицинская помощь в одном месте

7. Высококачественная медицинская помощь жителям малых городов и поселков Ростовской области

8. Динамичное внедрение инновационных технологий комплексной диагностики и высококвалифицированного лечения взрослых и детей

С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2021» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Врач года

В этом году мы продолжим публиковать материалы о докторах различных специальностей в рубрике «Врач года». Они расскажут о том, как пришли в профессию, как спасают тяжелых больных, чем увлекаются в свободное время, чем гордятся и какие у них планы на будущее. Также они поделятся своими рекомендациями о том, как сохранить свое здоровье.

Фото: Наталья Ларина.

Посоветуйте, доктор!

В этой рубрике мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Мы познакомим читателей с достижениями медицины нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.

Рубрика «Посоветуйте, доктор!» это:

- Интервью с экспертами и представителями клиник

- Освещение актуальных тем в медицине

- Консультации и ответы на вопросы от читателей

- Проведение опросов для аудитории сайта KP.RU и социальных сетей

Фотоконкурс «Мы - Семья!»

В рамках проекта «Клиника года – 2021» также стартует фотоконкурс «Мы - Семья!». Вы сможете поделиться своими лучшими семейными фотографиями, рассказать об интересных историях, достижениях своих детей, туристических поездках, ярких событиях и праздниках.

Заходите на сайт KP.RU, делитесь своими семейными фотографиями и получайте ценные подарки от генерального партнера фотоконкурса — медицинского центра «Семья»!

Все клиники, желающие принять участие в проекте "Клиника года-2021", могут прислать заявку на участие в соответствии с Положением о проведении конкурса.

Следить за ходом голосования и актуальными новостями из мира медицины можно в разделе «Клиника года-2021» и в эфире радио "Комсомольская правда" на частоте 89.8 FM.

Всем удачи и здоровья!