В Ростове стала доступна ипотека без первоначального взноса на все квартиры от «МСК»

ЖК «Сердце Ростова 2», застройщик «МСК». В данном жилом комплексе действует сентябрьское предложение в честь 9-летия компании: минус 2 тыс. рублей с квадратного метра в Литерах 2-7. Фото: «МСК»

Для желающих купить жилье в ближайшее время банки запустили программы ипотечного кредитования без первоначального взноса. Такую ипотеку можно взять на покупку квартиры от «Московской Строительной Компании». Это особенно актуально, учитывая, что многим жителям региона не хватает денег на первоначальный взнос.

Предложение действует во всех девяти жилых комплексах «МСК» Ростова, независимо от класса, будь то «комфорт» или «бизнес». Стоит отметить, что покупатель может при этом выбрать квартиру как в еще строящемся доме, так и в уже заселенном.

К примеру, для клиентов «МСК» есть специальное предложение от «Промсвязьманка» - ипотека БЕЗ первоначального взноса, со ставкой по кредиту от 10,29%* годовых на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита в данном случае - 500 тыс рублей, а максимальная - 20 млн рублей. При наличии средств покупатель может внести первоначальный взнос до 10% от стоимости квартиры.

Популярные планировки среди покупателей ЖК «Грин Парк» от «МСК». Фото: «МСК»

Застройщик уверен, что эта мера поможет многим ростовчанам решить вопрос с жильем.

Первые ипотечные договоры покупатели квартир в МСК смогут оформить уже сейчас.

Популярные планировки среди покупателей ЖК «Грин Парк» от «МСК». Фото: «МСК»

Подробности можно уточнить у менеджеров отдела продаж застройщика «МСК» по телефону: (863) 303-10-10 или на сайте www.msk-development.ru

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*Процентная ставка 10,29 % годовых применяется по программе "Новостройка" при наличии страхования для следующих категорий клиентов: держателей зарплатных карт ПСБ, работников оборонно-промышленного комплекса и государственных/бюджетных организаций, клиентов премиального пакета Orange Premium Club. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 10,99 % годовых со страхованием. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 28.06.2021. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г. На правах рекламы.