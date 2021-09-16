Бархатный сезон открыт: осенние скидки на товары для дома и ремонта до 70%

Фото: «Мир ремонта»

Бархатный сезон — удачное время не только для отдыха на море, но и для ремонта. Многие стараются обновить жилье до наступления зимы и нового года. К тому же приближается самая романтичная пора — золотая осень, когда интерьер хочется сделать уютнее.

При этом цены в большинстве магазинов кусаются, а товары для ремонта дорожают с каждым днем все больше. Чтобы сэкономить, выбирать товары придется тщательно. Но что делать, если времени и сил на долгие поиски просто нет? Рассказываем, как приобрести все необходимое недорого и в одном месте.

Все товары для дома - от предметов декора до стройматериалов, мебели и современного оборудования - предлагает торговый центр «Мир ремонта». Скидки действуют более чем в 100 магазинах торгового центра и распространяются на тысячи товаров.

Фото: «Мир ремонта»

Например, плитку и керамогранит можно приобрести со скидкой сразу в нескольких магазинах. «ProПлитка» предлагает скидки 20%, 30% и 50% на часть позиций керамической плитки и керамогранита. В салоне «Estima» до 30 сентября сейчас действует акция «Яркая деталь». До 20% можно сэкономить на изделиях мозаика Cross, Hexagon, Cube ТМ Ametis by Estima. Магазин также предлагает выборочные скидки на лаппатированную и структурированную поверхность из коллекций Loft и Traffic. В магазине «Mars Ceramics» действует скидка 10% на весь ассортимент керамогранита модели «Grasaro».

Можно подумать и о новой сантехнике. Магазин бреда Jacob Delafon предлагает множество интересных решений для ванной комнаты по выгодным ценам. Например, скидки до 25% распространяется на ванны, аксессуары для ванны, а также душевые ограждения и экраны. Можно получить скидку до 20% при покупке унитазов и до 30% — при покупке смесителей.

Фото: «Мир ремонта»

В торговом центре можно купить все для обновления кухни. В магазине «Кухни экспресс» скидки на выставочные образцы готовых кухонь достигают 60% — акция продлится до 30 октября. Отдельные позиции кухонь можно купить со скидкой 25% до 31 декабря. А салон «KÜCHEN HOF» предлагает скидку 25% абсолютно на все кухни.

Фото: «Мир ремонта»

В магазине напольных покрытий «Домикс» скидка 10% распространяется на выборочный ассортимент ламината. Плитка ПВХ Tarkett New Age Enigma и Tarkett New Age Serenity доступна по специальной цене — 830 рублей за квадратный метр.

Сделать интерьер уютнее можно с помощью красивого и мягкого ковра. В магазине «Коврополис» такая покупка будет более выгодной. Прямо сейчас здесь действует скидка 30% на эксклюзивные турецкие ковры из бамбукового шелка коллекции Super HEREKE.

В «Мире ремонта» большой выбор мягкой и корпусной мебели по приемлемым ценам. Так, в салоне «Moon» действует специальная программа лояльности. Многодетным семьям и ветеранам боевых действий предлагают скидку 25% на дизайн мебели. Сэкономить смогут новоселы и молодожены, но уже 20%. Кроме того, любой получит скидку 20% на покупку комплекта — кровать, матрас и подушки. В магазине мягкой и корпусной мебели «FULL HOUSE» скидка 20% распространяется на весь ассортимент, кроме Limited Edition. 30% можно сэкономить на покупке диванов GRAND VOGUE, GRAND SOHO и LOUNGE.

Фото: «Мир ремонта»

Настоящий праздник для дачников устроил магазин «Дачный мир». Значительные скидки распространяются на самые разные товары. Например, со скидкой в 50% можно приобрести садовую мебель: столы, кресла, лавочки, скамьи. Скидки на аксессуары для мангалов, грилей и пикника достигают 35%. Кроме того, снижены цены на кресла-коконы.

Фото: «Мир ремонта»

Но и это еще не все. В ТЦ «Мир ремонта» можно приобрести многие другие товары, например, люстры, краску, постельное белье, двери, мебель и оборудование для дачи, при этом сэкономить. Скидки на позиции варьируются от 10 до 80% — и все в одном месте. Однако нужно поспешить — некоторые выгодные предложения ограничены.

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