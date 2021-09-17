Новости Ростова-на-Дону на 17 сентября 2021: участок под кинотеатром «Россия» могут забрать из-за долгов

Первое слушание пройдет в октябре.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новости Ростова-на-Дону на 17 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали главные события города и области.
Участок под бывшим кинотеатром «Россия» могут забрать у киноконцертного комплекса «Русь» из-за долгов. Служба судебных приставов подала иск об обращении на взыскание на принадлежащий ответчику участок. По данным Арбитражного суда, первое слушание назначено на 14 октября.
В Таганроге перенесли запуск транспорта по обновленному участку трамвайной сети. В компании «Синара-ГТР» пояснили, что корректировка сроков связана с оформлением всех необходимых документов. При этом бесплатный проезд с трамвае до 19 сентября в организации пообещали сохранить.
В Ростовской области произошло смертельное ДТП из-за осы в салоне автомобиля. Водитель автомобиля «Шевроле» двигалась в районе хутора Сетраки. Женщина отвлеклась на залетевшую осу и не справилась с управлением. Машина выехала на обочину и опрокинулась, водитель погибла.
Сотрудницу поликлиники в Таганроге заподозрили в подделке сертификата о вакцинации. По версии полицейских, она выдала пациенту сертификат на официальном бланке. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Подделка или изготовление оборотных документов».
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