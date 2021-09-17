Сохранить рыбное хозяйство: в областном парламенте обсудили проблемы Дона

Вячеслав Василенко призвал объединить усилия власти, научного сообщества и бизнеса для развития рыбного хозяйства. Фото: Пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области состоялся круглый стол, на котором обсудили оздоровления водохозяйственного комплекса Дона и сохранение водных биоресурсов. Модератором мероприятия выступил заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Открывая заседание, он напомнил, что летом этого года правительство Российской Федерации утвердило дорожную карту по восстановлению Дона. До 2030 года на соответствующие мероприятия направят 105 миллиардов рублей. Предусмотрено, что в рамках этой суммы 1,6 миллиардов рублей будут израсходованы на сферу рыбного хозяйства.

«ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ»

Отметим, что в 2020 году объем производства товарной рыбы в регионе превысил 24 тысячи тонн, что составило 8 % от общероссийского показателя. Прудовым, индустриальным и пастбищным рыбоводством в Ростовской области занимаются свыше 300 организаций.

- Рыбное хозяйство - важнейшее условие стратегического развития донской экономики, - сообщил Вячеслав Василенко. - Азовское море, крупные водохранилища, реки, озера, рукотворные пруды – везде есть рыба. По объемам рыбоводства Ростовская область является лидером среди субъектов Южного федерального округа.

Тем не менее, есть факторы, сдерживающие развитие этой отрасли. В их числе - браконьерство, высокая антропогенная нагрузка на водные биоресурсы и среду их обитания при недостаточном уровне восстановительных мероприятий.

Кроме того, по словам Василенко, появился новый вызов для рыбоводов - обязательное декларировании безопасности гидросооружений прудов.

В том числе, ущерб водным биоресурсам наносит и судоходство.

Вячеслав Василенко отметил, что парламентарии всегда уделяли и уделяют много внимания рыбохозяйственному комплексу. Так, еще в 2013 году по инициативе донских депутатов внесли поправки в Водный кодекс Российской Федерации, что позволило рыбным хозяйствам не платить за забор воды из водоемов.

«ЭТО НЕОБХОДИМО ВСЕМ НАМ»

На данный момент Заксобранием прорабатывается инициатива о возможности введения целевого сбора за прохождение по Дону крупнотоннажных судов. Собранные средства должны, по мнению парламентариев, направляться исключительно на восполнение рыбных запасов акватории Дона.

Также вице-спикер донского парламента сказал, что для восполнения рыбных запасов региона необходимо уже сегодня задействовать все доступные средства.

- Последний раз Дон полноценно разливался до уровня достаточного для естественного воспроизводства рыбы в 1994 году. Сегодня единственный доступный способ для восстановления рыбных биоресурсов – это возрождение приемлемых условий для естественного размножения рыбы и искусственное воспроизводство. Для этого органы власти всех уровней, контрольно-надзорные органы, научное сообщество и рыбоводные хозяйства должны объединять свои усилия и задействовать все доступные ресурсы, - сказал Вячеслав Василенко.

Также спикер подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы рыбохозяйственный комплекс продолжал жить и эффективно развиваться.

- Это необходимо всем нам, нашему любимому донскому краю, а главное – нашим детям и внукам, - подытожил Вячеслав Василенко.