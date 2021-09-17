Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 сентября 2021: число зараженных увеличилось на 460 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 460 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 сентября 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 460 человека. Общее число зараженных составило 131 970.

Новые случаи выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 35,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,7% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 15,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 458 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровели 382 зараженных. За все время от ковида вылечились 114 490 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 47 до 94 лет и 15 мужчин в возрасте от 47 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 425 человек.

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