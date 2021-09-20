«Основная цель - обеспечение качественного сервиса для бизнеса»: в Ростове Такском открыл свой филиал

Фото: Такском

В донской столице начал свою работу новый офис компании Такском. Отметим, что это - российская IT-компания, занимающая одну из лидирующих позиций в области разработки программного обеспечения для руководителей и бухгалтеров. Компания - основоположник обмена электронной отчетности.

Кстати, что по данным ФНС, на сегодняшний день в регионе действует более 164 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И любой представитель ростовского бизнеса теперь сможет получить профессиональную консультацию.

Отметим, вот уже 20 лет Такском помогает вести работу с документами, наладить процесс взаимодействие с государством и контрагентами, а также упростить и ускорить внутренние бизнес-процессы. Сегодня Такском — один из крупнейших операторов ЭДО, ОФД и аккредитованных удостоверяющих центров в России. Основные клиенты Такскома - юридические лица и индивидуальные предприниматели.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Теперь и жителей Ростовской области появилась возможность воспользоваться услугами компании.

Олег Максюта, руководитель филиала Такском в донской столице, подчеркнул, что компания является одним из лидеров защищенного документооборота.

- И наша основная цель - обеспечение качественного и надежного сервиса для бизнеса региона и поддержка пользователей IT-продуктов-компании. Реализация программы «Цифровая экономика» – одно из важнейших направлений в развитии региона. Наша задача – помочь бизнесу безболезненно перейти на электронное взаимодействие с госорганами и контрагентами. Ростовский филиал готов оказать помощь в получении электронной подписи и приобретении носителей для ЭЦП, подборе оптимального тарифа электронной отчётности с учётом специфики бизнеса, в переходе на электронный документооборот с контрагентами при работе с маркировкой и прослеживаемостью. Мы также готовы помочь оборудовать торговую точку онлайн-кассой и подключить магазин к маркировке «под ключ», - прокомментировал Олег Максюта.

УДОБНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Отметим, что офис расположен по адресу: проспект Кировский, 40А, офис 1101.

- Расположение офиса подбирали тщательно. От этого зависит, как быстро и комфортно будет посетить офис всем клиентам из разных частей города и области. Уверены, что присутствие в регионе филиала Такском даст мощный старт для узнаваемости бренда и роста количества пользователей наших решений, - подытожил Олег Максюта.

В филиале оказывают следующие услуги:

получение электронной подписи для физических и юридических лиц и приобретение носителей для ЭП; подбор и приобретение тарифа электронной отчетности в зависимости от специфики бизнеса; услуги оператора электронного документооборота и подбор технического решения; подключение к работе с маркированными товарами «под ключ»; помощь в выборе онлайн-кассы и услуги оператора фискальных данных.

Кстати, в честь открытия офиса действуют специальные скидки – до 65% на тарифы электронной отчётности «Удобный», «Комфортный», «Солидный» и «Нулевой» при оформлении договора в новом офисе.

Получить консультацию специалистов филиала можно по телефону +7(863) 333-58-94 или по почте Info_rnd@taxcom.ru.

Сайт: https://taxcom.ru/