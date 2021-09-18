Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 сентября 2021: за сутки зарегистрировали почти 500 заболевших

Врачи сегодня - на передовой Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 сентября 2021 года вновь неутешительны. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, официально, лишь за сутки, ковид диагностировали у 465 человек. Таким образом, на утро 18 сентября нарастающим итогом общее число заболевших составило 132898 человек. Среди заразившихся есть дети, взрослые и старики.

География распространения коронавируса. Фото: пресс-служба областного правительства Фото: Олег Укладов

К сожалению, не обошлось и без жертв. Так, от ковида за сутки скончались 28 жителей Ростова и области. Это 16 женщин и 12 мужчин. Самой молодой дончанке, умершей от коронавируса, 61 год, самой пожилой – 82. Скончавшимся мужчинам было от 36 до 92 лет.

В больницах с ковронавирусом сейчас находятся 3575 человек.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1525,64 тысячи человек, за сутки - 5039. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1410,39 тысячи человек, - сказали в правительстве региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему яблоки могут быть опасны в период пандемии коронавируса, рассказал врач из Ростова-на-Дону

Также он сообщил, как ковид может повлиять на психику (подробнее)