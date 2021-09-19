Новости Ростова-на-Дону на 19 сентября 2021: историческое здание ушло с молотка за 10 тысяч

Дом продают уже шестой раз. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Новости Ростова-на-Дону на 19 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

В центре Ростова произошел крупный пожар. По данным донского управления МЧС, загорелась кровля административного здания на Шаумяна. Возгорание потушили на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Доходный дом Сариевых ушел с молотка за 10 тысяч рублей. Победительницей торгов стала предприниматель из Таганрога Шушаник Мкртчян. Напомним, здание выставили на продажу с начальной стоимостью 1 рубль. Покупатель должен провести все работы по реконструкции здания.

В Батайске мужчина с ножом бросался на школьников. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Вызванные на место полицейские успокоили дебошира. В настоящее время проверкой инцидента занимаются МВД и прокуратура.

В Аксайском районе мотоциклист скончался в ДТП. По данным отдела пропаганды ГИБДД, водитель «КИА» разворачивался в неустановленном месте, не заметил мотоциклиста — и в результате произошло лобовое столкновение. Мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью.