Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 сентября 2021: еще 465 дончан подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 465 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 сентября 2021 - заразились еще 192 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 465 человек. Общее число зараженных составило 132 898.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,6% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 5,2% – старше 80 лет; 15,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 575 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 38 человек.

За сутки выздоровели 384 зараженных. За все время от ковида вылечились 115 259 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 61 до 95 лет и 12 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 480 человек.

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