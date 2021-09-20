Новости Ростова-на-Дону на 20 сентября 2021: что произошло за выходные

Рассказываем, как прошли выходные в донской столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 20 сентября 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось в городе и области в воскресенье.

В микрорайоне Чкаловском отремонтируют улицу 50-летия Ростсельмаша. В настоящее время власти ищут подрядчика для выполнения работ. Исполнитель контракта должен обновить дорожное покрытие и нанести разметку. По данным портала госуслуг, начальная стоимость — 44, 5 миллиона рублей.

С 20 по 27 сентября сотни домов в Ростове останутся без электричества. Отключения пройдут в Ворошиловском и Первомайском районах. Посмотреть полный список адресов и время отключений можно здесь.

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который пугал детей ножом. Напомним, 18 сентября житель Батайска начал размахивать ножом и нецензурно выражаться возле местной школы. Очевидцы испугались и вызвали на место полицейских. В настоящее время дебошир задержан — его могВ выборах, по информации на 12.00 19 сентября, приняли участие 30,5% избирателей Ростовской области (без учета дистанционного голосования).

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов в Госдуму. Всего в Ростовской области работал 2 601 избирательный участок. Проголосовать можно было также дистанционно и на дому. По данным на 12.00 19 сентября явка составила 36%.

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