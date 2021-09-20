Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 сентября 2021: 464 человека заразились опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 464 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 сентября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 464 человек. Общее число зараженных составило 133 362.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 35,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,1% – от 46 до 65 лет; 14% – от 66 до 79 лет; 1,7% – старше 80 лет; 14,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 609 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровели 348 зараженных. За все время от ковида вылечились 115 607 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 54 до 92 лет и десять мужчин в возрасте от 50 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 507 человек.

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