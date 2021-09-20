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Здоровье20 сентября 2021 10:00

Боль в животе, одышка и реакция на холод: какие еще признаки скажут о заболеваниях сердца

Рассказываем, на что нужно обращать внимание, чтобы снизить риск сердечных недугов
Наталья ВЕСНИНА
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На что нужно обращать внимание, чтобы снизить риск сердечных недугов

На что нужно обращать внимание, чтобы снизить риск сердечных недугов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие связывают начавшиеся сердечные заболевания исключительно с повышением артериального давления. Но специалисты отмечают, что гипертония – это уже запущенная ситуация, а начальные симптомы выражаются по-другому. Так в каких случаях нужно беспокоиться, и уже стоит обратиться к врачу?

1. Острая реакция на холодный воздух. Если при вдыхании холодного воздуха в груди возникают болевые ощущения, то нужно обязательно обследоваться у кардиолога. Это может быть первым симптомом различных недугов.

2. Специфическая боль в животе, а также боль, которая отдает в челюсть, руку или ногу могут быть первым симптомом абдоминальной формы инфаркта. Тревогу нужно объявлять, если такая боль сопровождается тошнотой и рвотой.

3. При болях в конечности, которые не проходят после смены положения тела, также стоит сходить на прием к кардиологу.

4. О начинающихся сердечных заболеваниях могут сказать любые неприятные ощущения в области груди – тяжесть, сдавливание, жжение.

5. Большая одышка. Это состояние является частым спутником многих сердечных заболеваний. Особенно насторожиться следует, если одышка возникает в состоянии покоя.

Также нужно помнить о факторах риска – инфарктах и инсультах, случившихся у близких родственников, злоупотреблении алкоголем, курении и лишнем весе.

Специалисты рекомендуют для профилактики регулярно проходить обследование у кардиолога, правильно питаться и наладить оптимальную физическую нагрузку. Это поможет снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Будьте здоровы!

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