9 лайфхаков, которые помогут улучшить здоровье и привести организм в порядок

Движение - жизнь! Горький шоколад лучше молочного! Фото: Мария ЛЕНЦ

Как известно, лучше предупредить заболевание, чем его лечить. И зачастую самые доступные средства и простые действия помогают защититься от диабета, предотвратить ожирение, улучшить качество сна, увеличить работоспособность. Читайте наши рекомендации, которые помогут поддержать здоровье.

1. Не отвлекайтесь во время завтрака, обеда и ужина

Большинство людей, пока едят, просматривают ленту новостей в смартфоне, ищут информацию о пробках или смотрят телевизор. Последние исследования показали, что наличие таких дополнительных раздражителей может плохо сказываться на самочувствии. В этом случае человек не получает удовольствия от еды, не обращает внимание на размер порции и больше съедает, чаще перекусывает неполезными снэками. Набрать лишний вес в такой ситуации очень легко. Поэтому все диетологи рекомендуют концентрироваться на самой еде и не отвлекаться на посторонние вещи.

2. Выбирайте горький шоколад

По сравнению с белым и молочным шоколадом горький шоколад более полезен. Он повышает тонус и работоспособность, полезен для сердца. В таком продукте должно быть не менее 75% какао. Но даже его можно есть не более 25 грамм в день.

3. Постоянно двигайтесь

Движение – это жизнь! И это действительно так. Многие заболевания возникают именно из-за недостатка физической активности. При сидячей работе специалисты рекомендуют каждый час делать перерыв с небольшим количеством упражнений. И, как минимум, нужно регулярно менять положение тела.

4. Регулируйте рабочее место

Как известно, постоянная работа за компьютером часто портит зрение. Чтобы сохранить здоровье глаз, монитор нужно располагать так, чтобы глаза были выше центра монитора на 14 градусов. Важно смотреть в компьютер чуть сверху — так комфортнее для шеи и меньше пересыхают глаза. Также важно следить за уровнем освещенности рабочего места, который должен совпадать с яркостью дисплея. Не стоит работать в темноте. Подберите для себя упражнения из гимнастики для глаз и регулярно их выполняйте.

5. Введите временный запрет на гаджеты

Выключайте все гаджеты за час до сна. Это позволит улучшить сон, а также найти время для планирования дня и общения с близкими.

6. Постоянно изучайте что-то новое

Мозгу нужна постоянная стимуляция. Чтобы поддерживать его работоспособное состояние, можно подобрать книги на интересные темы, купить научно-популярный журнал или настольные игры, пойти на курсы, начать изучать иностранный язык. Такая активность позволит сократить риск возникновения многих возрастных изменений в мозгу и нервной ткани.

7. Регулярно гуляйте на свежем воздухе

Очень полезны вечерние прогулки по парку. Но, если вы пока не привыкли в постоянной физической активности, для начала можно ходить за кофе в более дальние киоски, проходить часть маршрута до работы или дома пешком, подниматься по лестнице, а не на лифте.

Главное - не переедать! Фото: Михаил ФРОЛОВ

8. Не переедайте

Не стоит потреблять большое количество калорий за один раз. Все диетологи говорят о том, что весь дневной рацион лучше распределить на несколько приемов пищи. Так, на завтрак можно съесть омлет с небольшим кусочком бекона и овощами, затем в качестве перекуса выпить стакан молока, на обед приготовить куриный или грибной суп, а на ужин – гречку с курицей или рыбой. А в качестве перекуса также можно использовать небольшое количество сухофруктов и орехов, листовую зелень, кефир и т.д.

9. Пейте воду с лимоном

Такой напиток популярен у многих звезд, придерживающихся основ здорового питания. Если начинать свое утро с холодной воды в сочетании с лимонным соком и капелькой меда, это поможет проснуться и взбодриться, а также получить отличный витаминный заряд.

Для того, чтобы быть в тонусе и отлично себя чувствовать, нужно не так много. Главное – подходить к своему здоровью осознанно и внимательно.