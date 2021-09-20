Идеальная формула: сколько фруктов и овощей должно быть в рационе

Овощи и фрукты в рационе помогают бороться с заболеваниями сердца Фото: Евгения ГУСЕВА

Как известно, недостаток овощей и фруктов в рационе приводит к самым разным неблагоприятным последствия для здоровья, в том числе, к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Многие руководства по питанию и профилактике болезней включают рекомендации по употреблению 4-6 порций овощей и фруктов. Вот только одна порция – это сколько? Поможем разобраться в точном количестве овощей и фруктов, которые нужно съедать каждый день.

Ученые указывают, что масса стандартной порции фруктов или овощей составляет около 80 грамм. Это может быть один банан, половина чашки клубники, чашка приготовленного шпината.

Американская кардиологическая ассоциация приводит следующие примеры размера порций:

Манго, яблоко, киви – один фрукт среднего размера.

Банан – один маленький.

Грейпфрут – половина среднего фрукта.

Клубника – четыре крупных ягоды.

Авокадо – половина плода среднего размера.

Брокколи или цветная капуста – от пяти до восьми веточек.

Морковь – один средний корнеплод.

Цуккини – половина крупного кабачка.

Листовая зелень (шпинат, руккола, салаты) – одна чашка.

Идеальной формулой считается 3 порции овощей плюс 2 порции фруктов.

Увеличивать количество овощей и фруктов в рационе очень важно. По научным данным самый низкий риск смерти от разных причин у тех людей, которые съедают не менее 5 порций в день. К примеру, это может быть большая порция из кабачкового рагу с морковью плюс отварная на пару брокколи, а на десерт в течение дня - киви и два банана. Или это может быть морковный салат, бутерброд с авокадо, запеканка из цветной капусты и ягоды.

Нужно помнить, что не все фрукты и овощи так полезны для здоровья. Например, кукуруза, картофель и другие крахмалистые овощи не оказывают такого благотворного влияния на состояние сердца и сосудов. Не полезны и фруктовые соки, поскольку в них уничтожена ценная клетчатка и очень много сахара.

Ешьте больше овощей и фруктов и будьте здоровы!