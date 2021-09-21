Как обновить ванную комнату в Ростове: французские новинки и выгодные скидки

Разбираемся, как выбрать стильную и качественную ванну. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Температура за окном снижается, и все чаще хочется понежиться в теплой ванне, побаловать себя комфортом и уютом. При этом создать стильное и удобное пространство в ванной комнате не так сложно. И осень – один из лучших периодов, когда можно сделать качественный ремонт по приемлемым ценам.

Многие специалисты отмечают, что именно осенью делать ремонт выгодно. Во-первых, от погодных условий зависят скорость и качество наружных работ. И ранняя осень – идеальная пора для такого ремонта, поскольку уже не жарко, но еще не одолевают частые дожди и заморозки. Также не мешает проводить ремонт функционирующее отопление. Во-вторых, магазины осенью предоставляют «вкусные» скидки на свою продукцию.

Разбираемся, как выбрать стильную и качественную ванну. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Оазис для релакса

Наполнение для ванной комнаты может быть самым разным. Это может быть совмещенный санузел с минимумом сантехники, если это маленькое помещение. Или комната с огромной ванной по центру.

Еще один вариант – это домашний спа-салон, который позволит с особым наслаждением проводить все любимые процедуры. В этом случае стоит установить современную ванну с гидромассажем, хромотерапией и другими дополнительными функциями. А поддержат атмосферу спа-салона зеркала в красивых рамках из натурального дерева, стильные плетеные корзины с набором экзотических масел, шариков для ванны и ароматических солей. Также расслабиться и получить максимальное удовольствие в холодную осеннюю пору помогут приятные ароматические свечи.

Как выбрать правильную ванну?

Во время планирования ремонта в ванной комнате самое важное – это выбрать качественную, долговечную и стильную ванну. В первую очередь, нужно обращать внимание на материал, из которого сделана сантехника. Большая линейка ванн из самых разных материалов представлена в ассортименте бренда Jacob Delafon, который на сегодняшний день является одним из признанных лидеров отрасли.

Коллекция Cleo от Jacob Delafon. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Один из вариантов – это чугун. Современные модели сантехники из чугуна обладают красивым и стильным дизайном. Такие ванны отличаются высокой прочностью, прекрасной теплоемкостью, безопасностью и экологичностью. А срок их использования практически не ограничен. Единственный нюанс – из-за большого веса транспортировка и монтаж чугунных ванн могут быть затруднены. Но для ценителей качества и стильного дизайна это не станет преградой к покупке.

Для таких покупателей бренд Jacob Delafon предлагает ванну Cleo, которая уже долгие годы является истинной жемчужиной в дизайне интерьеров и отличается безупречным качеством. Также бренд выпустил новую коллекцию ванн Archer в американском стиле, которая отличается изысканным дизайном, скошенными краями и изогнутым основанием. Помимо отдельно стоящих ванн, бренд предлагает встраиваемые модели с дополнительными аксессуарами для удобства.

Коллекция ELITE от Jacob Delafon. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Другим видом, имеющим огромные преимущества, можно назвать акриловые ванны. Этот материал обладает высокой деформационной стойкостью, спокойно переносит удары, прекрасно сохраняет тепло, приятен на ощупь. Акриловые ванны выпускаются в самых разных формах, размерах и расцветках. В них легко встроить дополнительные опции. К недостаткам акриловых ванн можно отнести только необходимость бережного ухода за покрытиями. В ассортименте бренда Jacob Delafon можно выделить коллекцию Sofa – ванны с лаконичным дизайном и эргономичной формой для спины и головы.

Коллекция PRESQUILE от Jacob Delafon. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Также можно приобрести высококачественную ванну из композитных материалов. Бренд Jacob Delafon разработал и внедрил композитные материалы Flight и Neoroc, которые отличаются повышенной прочностью, защитой от скольжения, устойчивостью к сколам, простотой в уходе. В числе моделей Jacob Delafon из композитных материалов можно назвать ванны Elite, Odeon Rive Gauche, Grands Boulevards, которые являются идеальным решением как для ценителей классического стиля, так и современных деталей в дизайне.

Коллекция GRANDS-BOULEVARDS от Jacob Delafon. Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Изысканный стиль и французский шик Jacob Delafon

Визитной карточкой легендарного французского бренда можно назвать утонченный и изысканный стиль, вдохновленный Парижем, его архитектурой и удивительной атмосферой лёгкости и беззаботности. Продукция Jacob Delafon воплощает истинный парижский шик и отличается продуманным дизайном, неповторимой эстетикой, высоким качеством и долговечностью. На российском рынке бренд успешно работает уже более 15 лет.

Из последних ярких новинок бренда – коллекции керамики и мебели Vivienne, Odeon Rive Gauche, Madeleine, Sherwood и Nona, которые способны создать самый неповторимый стиль в пространстве любой ванной комнаты.

Шоу-рум Jacob Delafon в торговом центре «Мир ремонта». Фото: архив ТЦ «Мир ремонта»

Скидки в бархатный сезон

Изысканные решения для любых ванных комнат этой осенью становятся более доступными - шоу-рум Jacob Delafon в торговом центре «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21 объявляет бархатный сезон скидок! Ванны, комплекты с инсталляцией, смесители, раковины и другую сантехнику, а также мебель для ванной комнаты можно купить со скидкой до 30%. Промо-акция будет действовать в торговом центре "Мир ремонта" до конца весны.

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