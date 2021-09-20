Фастфуд вместо планетария и «свечка» вместо киностудии: что стало с историческими домами в Ростовской области

Собственники далеко не всегда сохраняют или воссоздают облик исторических зданий. Фото: Павел КЛОКОВ

Доходный дом Сариевых ушел с молотка всего за 10 тысяч рублей — какие планы у покупателя, пока неизвестно. Ранее судьба исторических зданий в Ростовской области складывалась по-разному: где-то появился музей, а где-то — еще один магазин. Рассказываем о самых известных случаях.

ФАСТФУД В ПЛАНЕТАРИИ

Здание бывшего планетария в Новочеркасске пустовало несколько лет. Весной строение решили реконструировать, чтобы сделать на его месте ресторан быстрого питания. Формально никаких требований к ремонту не было - планетарий не был объектом культурного наследия. Тем не менее его владелец пообещал сохранить здание, которое у многих в городе вызывает ностальгию.

Здание хотят реконструировать, но сохранить его облик. Фото: администрация Новочеркасска.

— Сохранить здание для меня с самого начала было принципиально важно. Я сам живу в Новочеркасске и абсолютно уверен в том, что исторические здания нужно не сносить, а приводить в порядок и сохранять для потомков, — комментировал Алексей Крутилин.

Работы в здании начались еще весной.

«СВЕЧКА» ВМЕСТО КИНОСТУДИИ

В середине 20-го века на Красноармейской, 94/92 было построено четырехэтажное здание киностудии. В 2014 его признали аварийным и снесли, а на его месте решили построить торговый центр. При этом в администрации сообщали, что застройщик намерен воссоздать отдельные элементы киностудии.

Так выглядело здание киностудии. Фото: "Памятники Дона".

— Застройщик полностью поддерживает данную позицию. По словам Виталия Горуновича, это будет 7-этажное нежилое здание в стиле эклектики, в котором воссоздадут отдельные элементы фасадной части Ростовской киностудии, — говорилось в сообщении пресс-службы.

Сейчас участок на Красноармейской все также обнесен забором. Правда паспорт объекта сообщает, что здесь ведется строительство многоэтажек жилищного комплекса.

ГИПЕРЛАРЕК БОЯРКИНА

С середины 19 века на пересечении проспекта Семашко и улицы Московской находилось двухэтажное каменное здание. Это был доходный дом купца Максимова. В разные годы здесь размещались городская дума, училище, школа, магазины и многое другое. В 90-е депутат и бизнесмен Олег Бояркин купил здание, обещая спасти его, но в итоге построил шестиэтажный торговый центр из металла и кирпича. Общественники сразу стали активно выступать против здания, не имеющего ничего общего с историческим домом. Спустя долгие годы судебных тяжб в 2017 году строение все-таки начали реконструировать.

Гиперларек Бояркина и здание после реконструкции в 2018 году. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В 2018 году вместо гиперларька Бояркина появилось двухэтажное здание. Тогдашний главный архитектор считал, что оно полностью вписалось в архитектурный облик старого Ростова. Правда некоторые общественники считали, что первоначальный вид доходному дому так и не вернули. Сейчас здесь располагаются магазины, пекарни, кафе и другие заведения.

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