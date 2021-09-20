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Политика20 сентября 2021 1:00

«Онлайн-голосование - это передовой процесс и будущее демократии во всем мире»: Международные эксперты рассказали, как на Дону прошли выборы в Госдуму

О работе донской избирательной комиссии в дни голосования рассказали на пресс-конференции
Авторы (2):
Кристина Круговых
Артур СЕЛИМОВ
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Всего во время трехдневного мониторинга эксперты посетили около 20 центров голосования и не обнаружили фактов нарушения

Всего во время трехдневного мониторинга эксперты посетили около 20 центров голосования и не обнаружили фактов нарушения

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Все вопросы осветили во время пресс-конференции, посвященной работе донской избирательной комиссии в дни выборов в государственную Думу.

На Дону подводят итоги выборов в Государственную Думу. Всестороннюю оценку организации и проведению голосования эксперты наблюдения за ходом выборов в Ростовской области озвучили во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Дон-медиа».

ПОД КОНТРОЛЕМ

Трехсуточный выборный марафон завершился для избирателей 19 сентября, а для организаторов — сегодня, когда утром председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров подвел итоги голосования на Дону. За ходом выборов три дня неустанно следили более чем 10 тысяч наблюдателей, и об этой непростой работе рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков.

- Все три дня были напряженными. Было много различных толкований и фейков, - заметил Юрий Стефанович. - Все три дня наблюдатели, в том числе и от общественной палаты Ростовской области, наблюдатели от кандидатов, от партий, а всего было более 10 тысяч человек, работали в напряженном ритме.

Координировал всю работу областной штаб по подготовке, проведению и наблюдению за выборами. В состав штаба входили члены Общественной палаты региона, аппарата уполномоченного по правам человека, эксперты, волонтеры, добровольцы, юристы.

Выборы — 2021 отличились новшеством: все три дня круглосуточно работал общественный центр видеонаблюдения, созданный во всех 85 субъектах страны и еще один в Общественной палате России.

- На площадке центра видеонаблюдения работал ситуационный центр общественной палаты, куда поступило более 75 различных сообщений от общественных наблюдателей. В основном, ответы были даны в течение 30 минут, - рассказал Юрий Зерщиков.

Что касается электронного голосования, то от Ростовской области в ЦИК поступило 150 заявлений. Оказалось, что около сотни связаны с тем, что избиратели невнимательно изучили механизм регистрации на дистанционное голосование и пытались подать заявку прямо в день выборов, когда это нужно было сделать до 13 сентября.

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков рассказал, что все три дня наблюдателей ожидала напряженная работа

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков рассказал, что все три дня наблюдателей ожидала напряженная работа

Фото: Артур СЕЛИМОВ

БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Руководитель единого центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов подчеркнул, что голосование еще полностью не завершено. Помимо подведения общих итогов, кандидатов в депутаты будут избирать по партийным спискам, а их составляют по абсолютному числу голосов.

- Некоторые участники голосования уже пишут и подают жалобы. Не в таком большом объеме, чтобы отменить голосование, но они есть. У нас с 52 участков (откуда поступили обращения — прим.ред.) существенные претензии поступают с 12 участков. Большинство из них имеют спорный характер, - озвучил Дмитрий Абросимов. - «Ростелеком» будет предоставлять доступ к видеотрансляции: кандидаты смогут изучить записи и обжаловать решения в суде. Были также сигналы о нарушениях в приграничной зоне с ДНР и ЛНР: мы туда поехали, все проверили и не получили подтверждения фальсификации выборов.

ГАРАНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

В работе наблюдательного совета активно принимали участие эксперты из других стран. Они на ровне с другими общественниками посещали участки для голосования и изучали видеозаписи с камер наблюдения.

- Во французской прессе активно публиковали критические материалы по поводу выборов в России. Я был на территории этой страны и видел все своими глазами, - рассказал наблюдатель из Франции Андре Мишель Клод Шанклю. - Европейцы должны самостоятельно убедиться в демократических принципах, для того чтобы быть честными и справедливыми. Я говорю это как международный эксперт.

Председатель Союза журналистов Республики Сербской Босния и Герцеговина Даниел Симич считает, что будущее - за электронным дистанционным голосованием

Председатель Союза журналистов Республики Сербской Босния и Герцеговина Даниел Симич считает, что будущее - за электронным дистанционным голосованием

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Председатель Союза журналистов Республики Сербской Босния и Герцеговина Даниел Симич подтвердил, что не увидел никаких угроз для независимого голосования в стране.

- Жители Российской Федерации являются гарантом всех демократических принципов в выборном процессе и Россия предоставляет все необходимые права своим гражданам, чтобы они могли охранять эти демократические принципы — выступать в качестве наблюдателей, смотреть видеотрансляцию, - говорит Даниел Симич. Что касается электронной формы голосования, зарубежный эксперт высоко оценил этот вариант волеизъявления, но у него возникли некоторые вопросы.

- Если стандартные бюллетени в случае жалобы можно пересчитать, то что нам в этом случае предлагает электронное голосование, пока не очень понятно, - рассуждает журналист. - Считаю, что в будущем законодательные органы должны регламентировать деятельность онлайн-голосования. Онлайн голосование - это передовой процесс и будущее демократии во всем мире. Мы в начале большого пути, и Россия — один из пионеров.

Главный специалист по вопросам информации Министерства информации, коммуникации и технологий из Республики Кения Алекс Муигай Нджугуна подчеркнул, что со стороны государства было очень правильно провести голосование за три дня, чтобы в условиях пандемии распределить поток голосующих.

Всего во время трехдневного мониторинга эксперты посетили около 20 центров голосования и не обнаружили фактов нарушения.

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