«Онлайн-голосование - это передовой процесс и будущее демократии во всем мире»: Международные эксперты рассказали, как на Дону прошли выборы в Госдуму

Всего во время трехдневного мониторинга эксперты посетили около 20 центров голосования и не обнаружили фактов нарушения Фото: Артур СЕЛИМОВ

Все вопросы осветили во время пресс-конференции, посвященной работе донской избирательной комиссии в дни выборов в государственную Думу.

На Дону подводят итоги выборов в Государственную Думу. Всестороннюю оценку организации и проведению голосования эксперты наблюдения за ходом выборов в Ростовской области озвучили во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Дон-медиа».

ПОД КОНТРОЛЕМ

Трехсуточный выборный марафон завершился для избирателей 19 сентября, а для организаторов — сегодня, когда утром председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров подвел итоги голосования на Дону. За ходом выборов три дня неустанно следили более чем 10 тысяч наблюдателей, и об этой непростой работе рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков.

- Все три дня были напряженными. Было много различных толкований и фейков, - заметил Юрий Стефанович. - Все три дня наблюдатели, в том числе и от общественной палаты Ростовской области, наблюдатели от кандидатов, от партий, а всего было более 10 тысяч человек, работали в напряженном ритме.

Координировал всю работу областной штаб по подготовке, проведению и наблюдению за выборами. В состав штаба входили члены Общественной палаты региона, аппарата уполномоченного по правам человека, эксперты, волонтеры, добровольцы, юристы.

Выборы — 2021 отличились новшеством: все три дня круглосуточно работал общественный центр видеонаблюдения, созданный во всех 85 субъектах страны и еще один в Общественной палате России.

- На площадке центра видеонаблюдения работал ситуационный центр общественной палаты, куда поступило более 75 различных сообщений от общественных наблюдателей. В основном, ответы были даны в течение 30 минут, - рассказал Юрий Зерщиков.

Что касается электронного голосования, то от Ростовской области в ЦИК поступило 150 заявлений. Оказалось, что около сотни связаны с тем, что избиратели невнимательно изучили механизм регистрации на дистанционное голосование и пытались подать заявку прямо в день выборов, когда это нужно было сделать до 13 сентября.

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков рассказал, что все три дня наблюдателей ожидала напряженная работа Фото: Артур СЕЛИМОВ

БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Руководитель единого центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов подчеркнул, что голосование еще полностью не завершено. Помимо подведения общих итогов, кандидатов в депутаты будут избирать по партийным спискам, а их составляют по абсолютному числу голосов.

- Некоторые участники голосования уже пишут и подают жалобы. Не в таком большом объеме, чтобы отменить голосование, но они есть. У нас с 52 участков (откуда поступили обращения — прим.ред.) существенные претензии поступают с 12 участков. Большинство из них имеют спорный характер, - озвучил Дмитрий Абросимов. - «Ростелеком» будет предоставлять доступ к видеотрансляции: кандидаты смогут изучить записи и обжаловать решения в суде. Были также сигналы о нарушениях в приграничной зоне с ДНР и ЛНР: мы туда поехали, все проверили и не получили подтверждения фальсификации выборов.

ГАРАНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

В работе наблюдательного совета активно принимали участие эксперты из других стран. Они на ровне с другими общественниками посещали участки для голосования и изучали видеозаписи с камер наблюдения.

- Во французской прессе активно публиковали критические материалы по поводу выборов в России. Я был на территории этой страны и видел все своими глазами, - рассказал наблюдатель из Франции Андре Мишель Клод Шанклю. - Европейцы должны самостоятельно убедиться в демократических принципах, для того чтобы быть честными и справедливыми. Я говорю это как международный эксперт.

Председатель Союза журналистов Республики Сербской Босния и Герцеговина Даниел Симич считает, что будущее - за электронным дистанционным голосованием Фото: Артур СЕЛИМОВ

Председатель Союза журналистов Республики Сербской Босния и Герцеговина Даниел Симич подтвердил, что не увидел никаких угроз для независимого голосования в стране.

- Жители Российской Федерации являются гарантом всех демократических принципов в выборном процессе и Россия предоставляет все необходимые права своим гражданам, чтобы они могли охранять эти демократические принципы — выступать в качестве наблюдателей, смотреть видеотрансляцию, - говорит Даниел Симич. Что касается электронной формы голосования, зарубежный эксперт высоко оценил этот вариант волеизъявления, но у него возникли некоторые вопросы.

- Если стандартные бюллетени в случае жалобы можно пересчитать, то что нам в этом случае предлагает электронное голосование, пока не очень понятно, - рассуждает журналист. - Считаю, что в будущем законодательные органы должны регламентировать деятельность онлайн-голосования. Онлайн голосование - это передовой процесс и будущее демократии во всем мире. Мы в начале большого пути, и Россия — один из пионеров.

Главный специалист по вопросам информации Министерства информации, коммуникации и технологий из Республики Кения Алекс Муигай Нджугуна подчеркнул, что со стороны государства было очень правильно провести голосование за три дня, чтобы в условиях пандемии распределить поток голосующих.

Всего во время трехдневного мониторинга эксперты посетили около 20 центров голосования и не обнаружили фактов нарушения.

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