Новости Ростова-на-Дону на 21 сентября 2021: к четвертой волне коронавируса готовят госпитали

Глава донского Минздрава призвал жителей вакцинироваться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новости Ростова-на-Дону на 21 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

В Ростове повторно задержали журналиста Игоря Хорошилова. Его привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». На этот раз Пролетарский суд арестовал Хорошилова на десять суток.

Ростовская область готовится к четвертой волне коронавируса. Как рассказал министр здравоохранения Юрий Кобзев, крупные госпитали могут увеличить коечный фонд на случай роста госпитализаций. Он также призвал жителей вакцинироваться.

Подведены итоги выборов в Госдуму в Ростовской области. По партийным спискам 52% голосов получила «Единая Россия». Представители этой партии победили в семи одномандатных избирательных округах. Явка на выборах составила почти 50%.

В Ростове реконструкция парка 8 марта обойдется властям в 28,3 миллиона рублей. Управление ЖКХ Ленинского района заключит контракт с «Фирмой Руслан». До 1 марта подрядчик должен отремонтировать дорожки, закупить и установить лавочки, оснастить детскую площадку и другое.

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