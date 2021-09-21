Леденев Антон Александрович: Амбулаторная флебологическая помощь

Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог. Фото: из архива Антона Леденева.

Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог. Он является соавтором научных статей и патентов по флебологии и первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Стаж работы по специальности – 11 лет.

Антон Александрович окончил РостГМУ в 2011 году. В 2011 году он также получил сертификат специалиста по направлению «Хирургия» и «Ультразвуковая диагностика». Также доктор прошел повышение квалификации по « Флебологии»

Антон Леденев активно занимается продвижением малоинвазивной амбулаторной флебологической помощи пациентам в Ростове и Ростовской области. Он является членом ассоциации флебологов России, национальной коллегии флебологов, а также участником ежегодных конференций. В 2020 году неоднократно принимал участие в международных конференциях, посвященных современным методам лечения варикозной болезни. В биографии Антона Александровича есть опыт работы военным врачом.

«В моих планах дальнейшее развитие малоинвазивной флебологии и флебокосметологии в Ростовской области». Фото: из архива Антона Леденева

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом?

Моя бабушка прошла войну фельдшером и всю жизнь проработала офтальмологом. В детстве я слушал ее рассказы и мечтал стать военным хирургом. Моя мечта сбылась, я поступил на факультет военного обучения в РостГМУ, поработал военным врачом, а затем ушел в гражданскую медицину.

Что для Вас самое сложное в работе врача?

Самое сложное – это не принимать близко к сердцу проблемы другого человека, так как не всегда можешь помочь, а воспринимать это очень тяжело.

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье

Необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, заниматься физической культурой и следить за состоянием своего здоровья.

Ваши планы на будущее?

Я буду развивать малоинвазивную флебологию и флебокосметологию в нашем регионе.

Следите ли вы за своим рационом?

Я стараюсь следить за своим питанием, но не всегда это получается. А любимое мое блюдо - стейк из говядины.

Занимаетесь ли вы спортом?

Спортом я занимаюсь регулярно. Предпочитаю кросс-фит, гири, спортивный зал. Отдыхать также люблю активно, поближе к морю или озеру.

Ваши увлечения – любимые книги, фильмы?

Из книг могу назвать «Зеленую милю» Стивена Кинга, а мой любимый фильм – это «Уроки фарси». Свободное время люблю проводить с семьей.

Ваш жизненный девиз?

Никогда не сдавайся!

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