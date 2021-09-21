Леденев Антон Александрович: Амбулаторная флебологическая помощь

Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог. Фото: из архива Антона Леденева.
Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог. Он является соавтором научных статей и патентов по флебологии и первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Стаж работы по специальности – 11 лет.
Антон Александрович окончил РостГМУ в 2011 году. В 2011 году он также получил сертификат специалиста по направлению «Хирургия» и «Ультразвуковая диагностика». Также доктор прошел повышение квалификации по « Флебологии»
Антон Леденев активно занимается продвижением малоинвазивной амбулаторной флебологической помощи пациентам в Ростове и Ростовской области. Он является членом ассоциации флебологов России, национальной коллегии флебологов, а также участником ежегодных конференций. В 2020 году неоднократно принимал участие в международных конференциях, посвященных современным методам лечения варикозной болезни. В биографии Антона Александровича есть опыт работы военным врачом.
«В моих планах дальнейшее развитие малоинвазивной флебологии и флебокосметологии в Ростовской области». Фото: из архива Антона Леденева
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Как Вы стали врачом?
Моя бабушка прошла войну фельдшером и всю жизнь проработала офтальмологом. В детстве я слушал ее рассказы и мечтал стать военным хирургом. Моя мечта сбылась, я поступил на факультет военного обучения в РостГМУ, поработал военным врачом, а затем ушел в гражданскую медицину.
Что для Вас самое сложное в работе врача?
Самое сложное – это не принимать близко к сердцу проблемы другого человека, так как не всегда можешь помочь, а воспринимать это очень тяжело.
Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье
Необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, заниматься физической культурой и следить за состоянием своего здоровья.
Ваши планы на будущее?
Я буду развивать малоинвазивную флебологию и флебокосметологию в нашем регионе.
Следите ли вы за своим рационом?
Я стараюсь следить за своим питанием, но не всегда это получается. А любимое мое блюдо - стейк из говядины.
Занимаетесь ли вы спортом?
Спортом я занимаюсь регулярно. Предпочитаю кросс-фит, гири, спортивный зал. Отдыхать также люблю активно, поближе к морю или озеру.
Ваши увлечения – любимые книги, фильмы?
Из книг могу назвать «Зеленую милю» Стивена Кинга, а мой любимый фильм – это «Уроки фарси». Свободное время люблю проводить с семьей.
Ваш жизненный девиз?
Никогда не сдавайся!
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