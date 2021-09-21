Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 сентября 2021: 468 дончан подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 468 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 сентября 2021 - заразились еще 193 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 468 человек. Общее число зараженных составило 133 830.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 35,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,6% – от 46 до 65 лет; 16% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 15,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 660 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровели 347 зараженных. За все время от ковида вылечились 115 954 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 43 до 96 лет и десять мужчин в возрасте от 53 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 535 человек.

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