«Знак качества соответствия самым высоким стандартам»: В Ростове жилая высотка и коммунальное предприятие удостоились звания образцовых

Почетного знака «Образцовое предприятие жилищно-коммунального хозяйства» удостоены немногим более десяти организаций в России. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во время рабочего визита в Ростовскую область председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин вручил «Знак качества ЖКХ» управляющей компании «Военвед» за прекрасное содержание многоквартирного дома по проспекту Королева, 18б. Ранее в этот список попали дома по улице Башкирской, 4, и по проспекту Космонавтов, 30/22. Также Знаком качества отмечено коммунальное предприятие «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Высотка, построенная в 2010 году, не хуже новостроек. Здесь и система видеонаблюдения, и поэтажная пожарная сигнализация, и система погодного регулирования, которая позволяет экономить на оплате отопления.

Во дворе — детская площадка, закрытый паркинг с охраной, образцовое озеленение и нет ни соринки.

- Здесь шикарные клумбы. Это все делают сами жители. Мы же только снабжаем их материалом, иногда трудовыми ресурсами, - говорит директор УК «Военвед», которая управляет домом уже шесть лет, Сергей Сарсенов.

КАК НОВЕНЬКИЙ

Почетную табличку жители получили во время торжества с участием председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и заместителя губернатора Игоря Сорокина.

- Очень приятно, что дом, которому уже 11 лет, выглядит великолепно. Я думал, что его построили два-три года назад, - делится впечатлениями Сергей Вадимович. - Большое спасибо управляющей компании. Их часто поругивают в нашей стране, но есть и исключения. Но самое главное - жильцы. Это ваш дом, ваше благополучие. И он заслуживает того, чтобы стать домом образцового содержания!

- Сегодня на Дону в сфере управления многоквартирными домами работают порядка 2,8 тысячи организаций. Главной задачей этих организаций остаются обеспечение порядка и комфортного проживания наших жителей. Эта награда не просто признание эффективной работы УК, но и степень доверия, которое оказывают им люди, - подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Дом на Королева, 18б, — третий в регионе попал в список лучших домов в стране. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА НЕ ОСТАНЕТСЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Ростов досрочно, к 2023 году, должен завершить программу переселения из аварийного жилья на январь 2017 года. По словам Сергея Степашина, через три-четыре года Ростов и область станут одними из первых в нашей стране, где не будет аварийного жилья.

- Думаю, что XXI век и аварийное жилье несовместимы. Это программа уникальная, так как в других странах ее нет. Инициатором ее является Владимир Путин. Он, собственно, и отслеживает, чтобы ресурсы, которые выделяются на эту программу, были доведены до каждого человека, - заключил Сергей Вадимович.

Напомним, президент России объявил, что нужно не только поддерживать те субъекты России, которые активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕПЛОМ

Также почетную табличку от Фонда содействия реформированию ЖКХ получила компания «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Это крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в донской столице - обеспечивает теплом около 70% населения Ростова и уделяет большое внимание вопросам экологичности и энергосбережения.

Пять лет назад здесь были модернизированы Центральная котельная и ТЭЦ-2. Как результат тепловая мощность котельной увеличена с 220 до 420 Гкал/ч, а электрической станции - со 160 до 200 МВт.

В заключении торжественной церемонии к фасадам зданий — многоквартирного дома и предприятия ЖКХ - прикрепили таблички с надписями «Дом образцового содержания» и «Образцовое предприятие жилищно-коммунального хозяйство». Теперь важно удержать эту высокую планку!

- Эти заслуженные награды – своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли, - отметил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.