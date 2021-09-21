«Думаю, меня оживят через 200 лет»: Как сейчас живет профессор, решивший заморозить мозг и обрести бессмертие

Ученый-математик, Сергей Некрасов, верит в бессмертие. Фото: из личного архива героя публикации

Житель Новочеркасска Ростовской области, 59-летний профессор-математик, - человек рациональный и взвешенный. У Сергея Некрасова - масса задач в родном вузе, много работы с аспирантами. На фоне практичного подхода к жизни и любви к точным наукам, на первый взгляд, кажется странным его твердое убеждением в том, что когда-нибудь человечество придет к бессмертию. Еще фантастичнее звучит тот факт, что Сергей Александровича - автор десятков научных работ - решил заморозить свою голову после смерти, и даже заплатил за это 15 тысяч долларов. Причем для этого ученый даже взял кредит!

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КНИГИ

Идеей бессмертия математик проникся еще в 90-ые годы.

- Ко мне в руки тогда совершенно случайно попала книга ученого-математика о крионике, в ней также описывались идеи трансгуманизма, говорилось о бессмертии, - рассказывает профессор корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

С тех пор мужчина всерьез задумался о своем бессмертии. А в 2015 году совершенно случайно в Интернете ему на глаза попался сайт компании, которая предлагает заморозить тело после смерти в надежде на последующее воскрешение. Кстати, эта организация и сейчас позиционирует себя как лидирующая в Евразии в данной с сфере.

- Крионика это научно обоснованная, легальная технология сохранения людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить и омолодить. По юридическим причинам люди крионируются после юридической смерти, - говорится на сайте компании.

КРЕДИТ НА БЕССМЕРТИЕ

- И я решил заключить с ними договор. Оформляли его долго, были свои юридические тонкости. Да и удовольствие не из дешевых – 15 тысяч долларов. Мне пришлось брать даже кредит, - рассказывает Сергей Некрасов.

В итоге, в 2018 году, мужчина подписал с компанией все необходимые документы. Правда, заморозят после его смерти только голову. Тело, считает, ученый, обрабатывать нецелесообразно.

А ЧТО СЕЙЧАС?

И вот, спустя три года после подписание документов, профессор по-прежнему не сомневается, что сделал выгодную инвестицию – вложился в самого себя. К слову, кредит на бессмертие профессор уже давно погасил.

Сейчас мужчина живет обычной жизнью: днем – лекции и работа с аспирантами. Вечером - дом и хозяйство. В свободное время - кулинария или путешествия по стране.

- Мне нравится ездить по нашему побережью, - рассказывает ученый.

Кстати, единственный сын не поддерживает веру отца в науку и воскрешение, но и не препятствовал Сергею Некрасову в заключение договора.

Сам же профессор уверен, что воскресят его где-то лет через 200 после смерти.

СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС

- 125 лет – это так называемая зона риска. Может, научаться, может, - нет. Но через 200 лет ученые к этому точно придут, - уверен математик.

Для того, чтобы процесс криации был выполнен как можно качественней, ростовский ученый уже купил недвижимость в Подмосковье, неподалеку от того места, где компания строит новый большой ангар для хранения тел.

- Ведь важно обработать тело как можно быстрее. В запасе будет несколько часов. Да и вообще, масса других тонкостей. Например, если в течение получаса после смерти не поместить тело в прохладную температуру, мозг протухнет, и спасать будет уже нечего. При этом до обработки тело желательно хранить при температуре чуть ниже одного градуса Цельсия, - объясняет Сергей Некрасов.

Сам же процесс обработки заключается в том, что ткани пропитывают особым раствором, в состав которого входят спирт и глицин. Эти компоненты как бы «консервируют» клетки, и они не разлагаются. Дальше тело медленно охлаждают до температуры жидкого азота – до минус 190 градусов. И в таком холоде оно будут храниться до тех пор, пока ученые не научатся оживлять людей.

«У МЕНЯ ЗДЕСЬ ЗАДАЧ ОЧЕНЬ МНОГО»

По словам Сергея Некрасова, в ближайшие годы он не собирается переезжать в Подмосковье, хотя там ему даже предлагали работу в одном из университетов.

- У меня здесь, на Дону, задач очень много, да и условия труда получше. Жить туда поеду, когда почувствую необходимость, - говорит мужчина, имея ввиду, конечно, преклонный возраст.

Ну а пока в ближайших планах профессора – заниматься научной работой, образовательным процессом и просто радоваться жизни.

- А я ее, как и любой человек, очень люблю, - улыбается ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовский школьник создал компьютерную игру в стиле «World of Tanks»

Вместо танков в виртуальной вселенной 17-летнего Сергея Качмара сражаются пиратские корабли (читайте также)