Пластилиновый мир: второклассник из Ростовской области за пару лет слепил 800 фигур

Тимофей может часами заниматься лепкой из пластилина. Фото: из архива семьи

Восьмилетний школьник из донского городка Каменска-Шахтинского уже сейчас знает, кем будет работать, когда вырастет, - скульптором или учителем рисования. И это – абсолютно осознанный выбор!

Как говорит мама Тимофея, Марина Татаринцева, сын у нее - творческий человек.

Мальчик нашел себя в шестилетнем возрасте. - Однажды на уроке труда было задание – сделать пластилиновые пирожные. Сын налепил их на весь класс, и ни одно не повторилось! С тех пор лепит постоянно, - рассказывает мама Тимофея.

«ВЗЯЛИ В ШКОЛУ РАНЬШЕ ВСЕХ»

Марина поняла, что талант сына необходимо развивать. Привела ребенка в школу искусств, но, оказалось, что рано. На отделение живописи и прикладного творчеств туда берут лишь с 10 лет.

Но директор и по совместительству преподаватель живописи Елена Белгородцева, посмотрев на работы ребенка, сказала, что для Тимы сделают исключение. Так детально, объемно и нетривиально подходил мальчик к лепке!

Мальчик создает целые композиции. Фото: из архива семьи

И вот уже два года ученик занимается лепкой в школе искусств.

Но и дома тоже не отстает. Композиции из пластилина ваяет каждый день. Может провести за работой час-два, а может и весь день.

Причем, тематика – различная. То слепит усатого железнодорожника, который приходил в класс и рассказывал о технике безопасности, то трехлетнюю сестренку в венке и нарядном платье, то древнеегипетское строение.

А недавно, для районной выставки слепил сюжет из сказки «Три поросенка».

- Там были соломенный, деревянный и каменные домики. Волк и, конечно же, братья поросята, - рассказывает Марина.

НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСВТИЕ

За три года своего увлечения мальчик слепил 800 фигур, некоторые из них насчитывают до 150 деталей. Вначале родители пробовали хранить работы, но они портятся, а летом и вовсе плавятся от жары.

Кстати, лепка из пластилина, де еще в таком объеме – занятие не из дешевых. Так, в месяц на материалы уходит до трех тысяч рублей.

Поэтому Марина придумала интересный лайфхак.

- Я с сыном разбираю старые фигурки на детали, раскладываю по цветам. Потом опускаю в кипяток, а затем мы все это разминаем, и получаются новые кирпичики для лепки. Тимофей говорит, что мы дарим пластилину вторую жизнь, - рассказывает дончанка.

А вот так выглядит пластилин после переработки. Фото: из архива семьи

Кстати, увлекается мальчик и рисованием. Пишет пейзажи, сцены из мультиков. Но, говорит, его сердце и душа – навсегда с пластилиновым творчеством.

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