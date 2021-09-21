Конец сентября удивит Ростов-на-Дону погодой: что прогнозируют синоптики

Температура может составлять +15 - 20 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце сентября в Ростове-на-Дону на смену теплу придут холода и осадки. Рассказываем, какими будут последние дни месяца в донской столице.

В ростовском гидрометцентре «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что в ближайшую неделю в городе участятся дожди. Морозов пока не ожидается, а средняя температура днем будет составлять от +15 до +20 градусов.

Более подробный прогноз гласит, что дожди возобновятся 24 сентября. В следующие два дня осадки усилятся, временами возможны ливни. Ожидается сильный ветер: 25 сентября его порывы могут достигать 14 метров в секунду, 26 сентября — 20 метров в секунду. На термометре будет +14 — +15 градусов.

В начале новой недели будет еще прохладнее, но без осадков. С 27 по 29 сентября столбик термометра будет стабильно показывать +14. В последний день месяца, 30 сентября, похолодает до +13. Первая половина недели будет пасмурной, но осадков не предвидится.

А вот первые дни нового месяца погода снова изменится. С 1 по 4 октября в Ростове прогнозируют дожди, 2 сентября — с грозой. Температура воздуха — +13 — +15 градусов.

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