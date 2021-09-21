В Ростовской области выросло количество жертв аварии с микроавтобусом

Еще одного пассажира попавшего в ДТП автобуса не смогли спасти врачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области возросло количество жертв вчерашней аварии. Об этом сообщили в прокуратуре донского региона.

НА КОНТРОЛЕ У ПРОКУКРАТУРЫ

Число погибших в аварии под Ростовом выросло до трех человек. Напомним, что на трассе столкнулись фура и пассажирский микроавтобус. Есть вероятность, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Два человека скончались на месте происшествия, трое были с травмами доставлены в больницу. Один из пострадавших скончался ближе к вечеру в медицинском учреждении.

- В настоящее время по уголовному делу проводится следствие. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой, - говорится в тексте сообщения.

КАК ЭТО БЫЛО

В Ростовской области вчерашним вечером произошла авария между поселками Красный и Самбек. В этом месте произошло столкновение фуры и пассажирского автобуса, в котором ехали 17 человек.

- По предварительным данным, водитель фуры «Вольво», находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону.

Двое пассажиров общественного транспорта скончались от полученных травм прямо на месте происшествия. Три человека были доставлены в больницу, за их жизнь всеми силами боролись врачи.

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Два человека скончались, еще троих на скорой увезли в больницу.