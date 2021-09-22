Было сложно, но обошлось без скандалов: известный политолог подвел итоги выборов в Госдуму на Дону

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Завершились выборы кандидатов в депутаты в Госдуму РФ, длившиеся три дня. В Ростовской области, как и по всей стране, подводят итоги избирательной кампании.

Отметим, что она была крайне непростой. Кроме думских выборов, прошло около 400 муниципальных кампаний. А Ростовская область является уникальным субъектом РФ со сложной структурой сельских муниципалитетов - администрирование такой кампании само по себе нетривиальная задача.

В результате «Единая Россия» по партийному списку набрала 52%, что выше среднероссийского показателя партии власти. Ближайший преследователь – КПРФ - получила 20% голосов. Итоговая явка составила 50%.

Известный российский политолог, Евгений Минченко, положительно оценил выборную компанию в донском регионе.

- Несмотря на участие в выборах жителей ЛНР и ДНР, никаких аномальных значений явки или результатов «ЕР» не зафиксировано. При этом в Ростовской области сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер – все это указывает на высокий уровень конкурентности выборов, - сообщил эксперт.

Отметим, что, несмотря на сложность выборов, обошлось без скандалов, что подтвердило высокий управленческий уровень региональных властей.

На избирательные участки было допущено 10 тысяч наблюдателей, костяк которых составили представители независимых общественных сил. Также был организован региональный координационный центр видеонаблюдения за выборами.

Кстати, донской регион вошел в число семи субъектов России, где применялась технология дистанционного электронного голосовании (ДЭГ). Процедура ДЭГ была успешно апробирована, технических сбоев не наблюдалось.

- Таким образом, управленческая команда Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым успешно решила несколько задач: сохранила лидирующие позиции «Единой России» в регионе в условиях высоких общесоциальных тревог на фоне коронавируса; обеспечила конкурентность избирательной кампании; успешно совместила выборы самых разных уровней и технологические процедуры, - прокомментировал Евгений Минченко.