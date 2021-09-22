Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 сентября 2021: опасный вирус подтвердился у 469 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 469 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 сентября 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 469 человек. Общее число зараженных составило 134 299.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 41,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,7% – от 46 до 65 лет; 11,3% – от 66 до 79 лет; 2,3% – старше 80 лет; 17,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 758 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 348 зараженных. За все время от ковида вылечились 116 302 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 51 до 85 лет и десять мужчин в возрасте от 29 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 562 человек.

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