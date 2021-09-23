Как действовать, если вы планируете купить квартиру в новостройке

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Продолжаем отвечать на вопросы читателей с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочневым Сергеем.

- Как проверить застройщика перед тем, как вложиться в стройку?

- Приобретение жилья на стадии застройки имеет свои плюсы. В первую очередь, это невысокая стоимость на старте строительства. Но непродуманная покупка чревата потерями в несколько миллионов рублей. Прежде чем заключать договор долевого строительства необходимо проверить надежность выбранного застройщика. Соберите максимум информации. Рассмотрим, на что необходимо обратить внимание:

Посетите сайт или офис компании, чтобы ознакомиться с документами на строительство, документами, подтверждающими права на земельный участок, проектной декларацией и разрешением на строительство.

Найдите информацию о финансировании. Застройщик может получать финансирование из двух источников: от покупателей и от банков. Покупать квартиру безопаснее у застройщиков, которые получили банковское финансирование. Таким образом, бюджет строительства не зависит от уровня продаж квартир.

Проанализируйте темпы строительства и срывы сроков предыдущих объектов застройщика. Безусловно, задержки могут происходить и по объективным причинам, не зависящим от застройщика. Например, задержка поставки строительных материалов подрядчиками. Но если срывы сроков происходят регулярно - это тревожный сигнал. Если на момент принятия решения, стройка уже запущена, не поленитесь понаблюдать, как активно ведутся работы. Также свежие отчеты о ходе работ должны освещаться на сайте проекта или компании. Срок строительства зависит от материалов. Для справки, сколько лет будут строить дом, в зависимости от материала:

Кирпич - минимум 1,5 года, с запасом - 4.

Монолит - минимум 1,5 года, с запасом - 3.

Панели - минимум 0,7 года, с запасом - 2.

Соберите отзывы других покупателей и новости в СМИ. А также лично оцените готовые дома этого застройщика.

Новостройки Ростова на портале Domex.ru

- Могу ли я купить квартиру в новостройке, пока дом еще строится у человека, который купил ее раньше?

- Это возможно, но в этом случае передавать будут не квартиру, а права на нее по ДДУ. Такая сделка оформляется специальным соглашением об уступке прав и называется цессия. На что обратить внимание при оформлении:

Цессия полностью уступает все права и обязанности по ДДУ. Изменить или дополнить первоначальный договор будет нельзя, поэтому внимательно ознакомьтесь с условиями. В договоре обязательно должны быть: описание объекта строительства, срок передачи квартиры, стоимость, гарантийный срок и способ обеспечения обязательств. На договоре должна быть отметка о регистрации с номером и датой.

Продавец не отвечает за застройщика и его действия. Если со стройкой что-то пойдет не так, обращаться к человеку, который переуступил права на квартиру, будет бессмысленно. После регистрации цессии у покупателя будут только отношения с застройщиком.

Ознакомьтесь с условиями порядка уступки прав по ДДУ. Как правило, она допустима только с согласия застройщика.

Проверьте продавца по ДДУ. Паспорт. Семейное положение и условия брачного договора, если он есть. ДДУ регулирует имущественные права, поэтому на него распространяются все правила о «совместно нажитом» супругами.

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