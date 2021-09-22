«Мисс королевский выбор»: Красавица в инвалидном кресле из Ростовской области покорила жюри международного конкурса

Татьяна Пруглова приняла участие в престижном международном конкурсе. Фото: из архива героини публикации

Красавица в инвалидном кресле из Ростовской области взяла два титула на международном конкурсе красоты

Девушка после страшной аварии не разучилась радоваться мелочам и идти к своим целям

Жительница Орловского района 31-летяя Татьяна Пруглова потеряла здоровье в детстве: сбила машина, когда она еще школьницей переходила дорогу. Травмы оказались очень серьезными.

Врачи смогли спасти жизнь девочки, но, к сожалению, не восстановили способность ходить. Татьяна оказалась навсегда прикованной к инвалидному креслу. Несмотря на это дончанка не потеряла вкус к жизни. Более того, ее будни намного насыщенней, чем у многих их тех, кто крепко стоит на собственных ногах.

Татьяна получила сразу два титула. Фото: из личного архива героини публикации

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Татьяну не испугать физическими нагрузками. Она – мастер спорта по точному ориентированию, которым начала заниматься еще в детстве. Поэтому дома рыжеволосая красавица почти не бывает.

- Постоянно в разъездах и на соревнованиях. Выступаю на состязаниях самого разного уровня, в том числе и федерального. Вот скоро отправляюсь в Нижний Новгород, - улыбается спортсменка.

Ну а когда все же удается выкроить свободное от тренировок и поездок время, Татьяна занимается творчеством - вышивает. И вот недавно девушка открыла в себе еще одну грань таланта. Выяснилось, что дончанка прекрасно держится на сцене и умеет преподнести себя публике не хуже моделей-профессионалов.

БИЗНЕС И ЦЕЛИ

Татьяна стала участницей международного конкурса красоты для женщин в колясках «Невская краса» в Санкт-Петербурге. Ее соперницами оказались не только россиянки из разных уголков страны, но даже красавица из Белоруссии.

Перед финалом участницам давали различные задания. Например, сделать видеовизитку о городе, в котором родились.

- А еще нам предстояло разработать бизнес-план для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я сама вышиваю, поэтому придумала интернет-магазин, в котором можно заказать одежду с эксклюзивным вышитым принтом. Думаю, это идею воплощу в жизнь, - поделилась с «КП-Ростов-на-Дону» дончанка.

Конкуренция была сильной. В итоге до финала дошли 23 красавицы. В их числе оказалась и Татьяна.

- На последнем этапе состязания мы демонстрировали национальные костюмы. Я, конечно, была в традиционной одежде донских казачек, - говорит красавица.

«ПРАВА УЖЕ ЕСТЬ, ДЕЛО – ЗА МАЛЫМ»

В результате, Татьяна завоевала сразу два титула «Мисс королевский выбор» и «Мисс темперамент». Последний у нее, действительно, горячий.

Так, женщина не привыкла долго находиться в родном городе, хотя и очень его любит. Татьяна исколесила почти всю страну, побывала в Литве. А еще несколько лет назад добилась того, что в районном избирательном участке установили пандус для инвалидов-колясочников.

Татьяна признается, что любит жизнь во всех ее проявлениях.

- Для меня жизнь - это движение и достижение поставленных целей, - говорит хрупкая девушка с железной закалкой.

В будущем Таня мечтает купить свою квартиру (сейчас же она живет в доме с мамой, - прим. автр.). А еще очень хочет машину, ведь путешествовать тогда станет намного проще.

- Права уже есть, дело - за малым. Не сомневаюсь в том, что скоро сяду за руль собственного авто, - подмигнула Татьяна.

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