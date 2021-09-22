Новые камеры видеофиксации в Ростовской области: где отслеживают нарушения ПДД

На участке М-4 "Дон" появились специальная разметка и дорожный знак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые камеры видеофиксации в Ростовской области заработали на федеральной трассе М-4 «Дон». Установки появились на автодороге г. Ростов-на-Дону — х. Цукерова балка. Список участков, где будут отслеживать нарушения, появился на сайте регионального правительства.

Камеры видеофиксации нарушений установили на следующих участках:

– 56 км автодороги ст. Егорлыкская - г. Сальск;

– 178 км автодороги г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское;

– 34 км 865 м автодороги г. Цимлянск – г. Суровикино.

Кроме того, камеры появились на дорогах в Ростове-на-Дону по таким адресам:

– проспект Стачки, 204;

– улица Малиновского, 17Ж;

– улица Малиновского, 58В.

В правительстве также напомнили, что на участке г. Ростов-на-Дону — х. Цукерова Балка запретили остановку транспорта. Чтобы предупредить об этом водителей, на трассу нанесли дорожную разметку, а также установили знак «Остановка запрещена».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть часов на подзарядку: Готова ли инфраструктура Ростова к появлению электромобилей

Мы узнали, можно ли зарядить транспорт в центре города, и что для этого нужно (подробнее)