Новые камеры видеофиксации в Ростовской области: где отслеживают нарушения ПДД

На участке М-4 "Дон" появились специальная разметка и дорожный знак.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новые камеры видеофиксации в Ростовской области заработали на федеральной трассе М-4 «Дон». Установки появились на автодороге г. Ростов-на-Дону — х. Цукерова балка. Список участков, где будут отслеживать нарушения, появился на сайте регионального правительства.
Камеры видеофиксации нарушений установили на следующих участках:
– 56 км автодороги ст. Егорлыкская - г. Сальск;
– 178 км автодороги г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское;
– 34 км 865 м автодороги г. Цимлянск – г. Суровикино.
Кроме того, камеры появились на дорогах в Ростове-на-Дону по таким адресам:
– проспект Стачки, 204;
– улица Малиновского, 17Ж;
– улица Малиновского, 58В.
В правительстве также напомнили, что на участке г. Ростов-на-Дону — х. Цукерова Балка запретили остановку транспорта. Чтобы предупредить об этом водителей, на трассу нанесли дорожную разметку, а также установили знак «Остановка запрещена».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть часов на подзарядку: Готова ли инфраструктура Ростова к появлению электромобилей
Мы узнали, можно ли зарядить транспорт в центре города, и что для этого нужно (подробнее)