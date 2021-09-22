Морковь за 50 рублей и лимоны по 170: за какие продукты ростовчане раскошелятся осенью

Крупу подешевле надо еще поискать. Фото: ПОПОВА Екатерина

Близятся холода, сезон овощей и фруктов постепенно сходит на нет. Однако стоимость продуктовой корзины в Ростовской области снизилась на 100 рублей. Как сообщили в Ростовстате, набор провизии сейчас обойдется в 4 499 рублей. Статистика говорит, что цены на продукты в области являются самыми низкими по сравнению со всем Южным федеральным округом.

Ростовстат также опубликовал и средние цены на ряд продуктов питания среди городов Ростовской области. Корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» отправились в продуктовые магазины, сравнили цены и узнали, на чем и где можно сэкономить, а где лучше успокоить себя тем, что худеете.

МОЛОКО БЕРУТ ЛУЧШЕ ВСЕГО

Самое первое, что бросается в глаза на полке с крупами, - цены на макаронные изделия. Буквально месяц назад самая дешевая пачка макарон стоила в районе 36 рублей. Сейчас же ценник на них колеблется в районе 44 рублей за 450 граммов.

Не отходя далеко, сравниваем цены на рис. В среднем цена за пачку колеблется от 75 до 107 рублей.

А вот с гречкой все куда проще, ведь такие вариации как у риса (круглый, длиннозерный, для плова) ей не присущи. 900-граммовый пакет с гречкой обойдется в 83 рубля и 19 копеек.

Идем дальше. Чтобы приготовить крупу, необходима соль. Без одной копейки 7 рублей стоит крупная соль, а мелкая - 17,99.

Если экономнее лить масло в салат, можно постройнеть: очень уж калорийное. Фото: ПОПОВА Екатерина

Заходим в молочный отдел. Выбор здесь на любой вкус и цвет и усвояемость — хоть топленое, хоть обезжиренное, хоть безлактозное. Цена за молоко с 2,5% жирности без скидок составляет 75 рублей, а со скидкой - 56. В итоге на молоке можно сэкономить 19 рублей. Но это - что касается бутилированного молока. Есть еще и в пакетах. Вот оно-то и пользуется спросом у покупателей: стоит оно всего 51 рубль, и пока за 10 минут с полки ушла одна бутылка, два человека подошли за пакетами, причем одна бабушка сразу взяла три упаковки — вот вам и суп молочный, и кастрюлька какао и просто так с хлебушком поесть.

В ЛАРЬКЕ НЕ ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ

Чтобы не прогадать с ценами на фрукты и овощи пришлось сходить в соседнюю овощную палатку. Вдруг дешевле будет?

Не тут-то было! Если в супермаркете неочищенная морковь стоит 33 рубля за килограмм, то у частника она же обойдется в 50 рублей. В то время, как за эту цену в продуктовом магазине можно купить мытую морковь. А вот за томатами лучше сходить в овощную палатку: там и выбора больше, да и поспелее будут, и пахнут помидорами. А то, когда ешь салат из магазинных, невольно ловишь себя на мысли «а не от ковида ли запахи потерял часом?» Цены на помидоры в палатке варьируются от 40 до 120 рублей, а вот в магазине с выбором не густо - бледно-красные томаты обойдутся кошельку в 68 рублей. Болгарский перец тоже дешевле в палатке. Зато репчатый лук и картофель выгоднее приобрести в магазине - всего 23 и 37 рублей.

Увидишь цены на сладости, и сразу или талант пекаря откроется, или ярый ЗОЖник проснется. Фото: ПОПОВА Екатерина

Выбор фруктов в последний месяц стал больше в супермаркете. Так виноград сорта кишмиш по скидке можно купить за 99 рублей, в то время как у частника он стоит в районе 120, плюс над виноградом в палатке кишит мошкара. Килограмм лимонов с конца лета подорожал - выйдет он в 170 рублей, а гранат по скидке стоит 229.

И вот дело доходит до кассы. Понаблюдав за покупателями в магазине, можно сказать, что самыми популярными продуктами у пенсионеров в возрасте 70+ являются крупы, лук и молоко. А в ларьке - частым спросом пользуются помидоры и зелень.

В общем, назовем цены «для похудения» и «антицеллюлитными». Много не купишь — лишнего не съешь!

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