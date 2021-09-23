Новости Ростова-на-Дону на 23 сентября 2021: на проспекты Стачки и Нагибина вернут трамваи, а вылов раков оказался вне закона

Модернизацией может заняться компания, которая обновляет трамвайные пути в Таганроге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 23 сентября 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях донской столицы и других городов области.

Вылов раков в Ростовской области оказался вне закона. Как рассказала начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса Татьяна Жуменко, согласно законодательству, предприятия могут разводить на своих участках раков, но вылавливать их запрещено. Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз предложил Росрыболовству скорректировать законы.

На проспекты Нагибина и Стачки планируют вернуть трамваи. По словам заместителя администрации по транспорту Дмитрия Симкова, транспорт планируют запустить также в Александровку и Суворовский. Планируется, что работами займется компания «Синара», которая сейчас обновляет трамвайную сеть в Таганроге.

В Ростовстате назвали размер средней зарплаты по области — 35,6 тысячи рублей. Больше всего получают жители Ростова, Волгодонска, Аксайского района и Новочеркасска. В организации также рассказали, что на Дону сократилось число людей, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума.

Ростовская область может не успеть освоить федеральные средства на реализацию нацпроекта. Речь идет о выполнении программы «Формирование комфортной среды». По словам исполняющего обязанности прокурора Кирилла Осипчука, из-за этого Ростовская область «попала в зону критики» Генпрокуратуры. Он пояснил, что исполнение мероприятий в области по расходам составляет 17,6% — это худший показатель по регионам.

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