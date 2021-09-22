«Чайка» - «Ростов» 22 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция группового этапа Кубка России

На "Ростов - Арене" встретятся команды "Чайка" и "Ростов". Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 22 сентября, в Ростове-на-Дону пройдет групповой этап Кубка России. На поле стадиона "Ростов-Арена" в 19:30 по московскому времени встретятся команды из Ростовской области ФК "Чайка" и ФК "Ростов".

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что команды тренируются на одном поле, домашней игра станет для команды желто-синих. «Чайка», как мы помним, накануне старта сезона стала фигурантом неприятного дела о договорных матчах, из-за чего заработала понижение в классе и сейчас выступает в ФНЛ-2. "Ростов" в настоящее время тоже геройством не отличается и под руководством Юрия Семина смог одержать лишь одну победу, но у команды есть стремление играть результативно.

По прогнозам букмекеров, шансов на победу у "Чайки" крайне мало. Максимальное количество голов, которое сможет забить команда из Песчанокопского - один. Но победителем этой встречи скорее всего станет "Ростов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свежие новости ФК «Ростов»: что произошло с командой перед матчем с «Чайкой».

Рассказываем, почему «желто-синие» плохо провели прошлый матч и как это скажется на следующей игре.