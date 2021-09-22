Счет в матче "Чайка" - "Ростов" открыл игрок гостей Иван Олейников

Иван Олейников открыл счет в матче с "Ростовом". Фото: ФК "Чайка"

В донской столице на стадионе "Ростов-Арена" встретились команды "Чайка" и "Ростов". Матч проходит в рамках группового этапа Кубка России.

На 22-й минуте игры счет открыл игрок гостей Иван Олейников. Антон Орлов принял мяч после вброса из аута на правом фланге, затем он пулей ворвался в штрафную и сделал прострел во вратарскую, а там с разбега пустил мяч в ворота Иван Олейников. Мяч угодил точно в верхний угол, пролетев мимо вратаря - Егор Бабурин не успел отразить удар.

Так счет игры изменился в пользу гостей и на стадионном табло появились цифры 1:0.

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